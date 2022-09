Lali Espósito se quebró en La Voz Argentina: "No puedo hablar"

La cantante se emocionó con la presentación de un participante y habló de una fuerte historia familiar.

Lali Espósito se quebró en La Voz Argentina y contó una triste historia familiar. En las instancias finales del programa de canto, la artista se encontró con las emociones a flor de piel y no pudo evitar su llanto al momento de darle la devolución.

La situación se dio después de la presentación de Octavio Muratore, un participante del team Soledad. El concursante oriundo de Santiago del Estero interpretó su versión de la canción Como Pájaros en el Aire, pero sufrió un pequeño incidente en el medio del show y se olvidó de la letra. Sin embargo, ese no fue motivo para detener la interpretación y continuó hasta el final como pudo.

Una vez que el joven terminó su presentación, las cámaras enfocaron a Lali Espósito, y mostraron que no podía dejar de llorar. Entonces, el conductor le cedió la palabra y le permitió que diera la primera devolución. "Mirá cómo me agarrás Marley. Octavio, tenés mucho talento y tenés mucho corazón", comenzó por decir la artista.

Entonces, en medio del llanto y con la voz quebrada, Espósito reveló su trágica historia familiar. "Me emociona mucho esta canción y escucharte a vos como santiagueño, yo tengo familia allá y crecí escuchándola. La cantaban mis primos y mis tíos, y realmente es una familia que conoce el hambre. No puedo hablar perdón...", explicó la intérprete de N5, pero la emoción la interrumpió.

Al cabo de unos segundos y tras poder recuperarse, Lali volvió a hacer énfasis en la audición de Octavio. "Te felicito. Te tocaste el corazón y seguiste. Si me hubiera pasado a mí yo hubiera salido corriendo, pero vos quisiste seguir y la cantaste hasta el final", sentenció aún conmocionada por la presentación de Octavio Muratore.

Ricardo Montaner y una escandalosa interna en La Voz Argentina

Ricardo Montaner enfrenta una fuerte interna dentro de su equipo en la instancia final de La Voz Argentina. Luego de que el público eligiera a los participantes que pasarían a la instancia de cuartos de finales del team del cantante, Montaner habló de una fuerte interna entre dos participantes que generó gran conmoción en redes. Y ahora salieron a la luz más detalles sobre el tema.

"Ahora más que nunca los necesito en armonía. Se que hay dos de este equipo que no se llevan bien, que tienen rivalidad entre ustedes. Yo necesito que este equipo tenga armonía. ¿Que eso? ¿La rivalidad? no me gusta. ¿okey?", lanzó Montaner al aire de La Voz Argentina la semana pasada. Luego, añadió: "Y si no mejoran lo voy a decir en vivo. ¡Vamos el equipo Montaner!".

Luego de que Ricardo Montaner dejara esa puerta abierta, muchos internautas y seguidores empezaron a especular sobre el tema. Sin embargo, recientemente la cuenta de Instagram Mundo de Famosos terminó con el misterio y reveló los nombres de los dos participantes que se llevan mal.

Se trata de Emanuel y Julia, dos de los participantes favoritos del público. Al parecer, ambos cantante tendrían una mala relación y se habrían enfrentado en varias ocasiones en el detrás de cámaras. Además, también se conoció que tuvieron varios discusiones con gente de la producción y otros compañeros.