Lali Espósito enfrentó los rumores de romance con Wos: "Es re fachero"

La cantante de Disciplina rompió el silencio tras varios días que la vincularon con su colega.

Lali Espósito se refirió a los rumores de romance con Wos, que se instalaron en las redes sociales y generaron la celebración de sus fanáticos cuando se dio a conocer la noticia. Sin embargo, la intérprete de Disciplina desmintió aquella versión en una entrevista con LAM, pero su negativa tampoco terminó de convencer a los fans y las propias integrantes del programa de América TV.

“Es muy groso. Se llevó todo en los Premios Gardel. Es re fachero, es lo más”, comenzó. Luego, el cronista de LAM le consultó por el supuesto romance con el artista que giró por los medios y las redes sociales, a lo que la jurado de La voz argentina no se hizo la desentendida y admitió que con Valentín Oliva se ríen del tema.

“Somos colegas. Ya nos conocemos, por eso vino a mi show. Invito amigos músicos que quiero”, expresó sobre el cantante que tuvo una noche consagratoria días atrás en los Premios Gardel 2022.

Frente a la insistencia sobre si estaban saliendo, respondió categóricamente: “No, me mata la pregunta. Igual si algo que me identifica es que nunca vas a saber mucho de mí, sabelo. Viste, con eso te dejo”.

Fuerte mensaje de Lali tras el atentado a Cristina

La actriz, cantante y jurado de La Voz Argentina Lali Espósito envió un fuerte mensaje de apoyo a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien sufrió un intento de magnicidio la noche del jueves 1 de septiembre. La reacción de los usuarios de las redes sociales ante la muestra de solidaridad de la popular artista.

Haciendo uso de su cuenta de Twitter oficial, Lali opinó sobre el brutal atentado contra Cristina Kirchner y tuiteó: "Basta de violencia. Basta de esta mierda que conduce a la desidia absoluta! Viva la democracia". La publicación quedó coronada con un emoji de la bandera argentina.

Wos frenó su recital para hablar del atentado a CFK

Wos se presentó en Chile y no dudó en dejar bien en claro qué opina respecto al intento de magnicidio que sufrió Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves en Recoleta. "Basta de odio, de violencia y de atentar contra la democracia", reclamó el joven cantante durante el concierto en el país trasandino.

Las imágenes del ataque a la Vicepresidenta del jueves pasado provocaron fuertes reacciones por parte de todos los ámbitos de la sociedad. El artístico fue uno de ellos y las redes sociales se llenaron de repudios y reflexiones sobre el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Consciente de la fuerza que tiene su voz sobre todo entre los más jóvenes, Wos frenó su recital en Santiago de Chile para sentar su postura respecto a la violencia política que se está viviendo en el país.

"Están sucediendo cosas bastante jodidas en todo el continente", comenzó asegurando Valentín Oliva -como se llama el cantante- en el show que brindó en Chile en la noche del viernes y que él mismo compartió en sus redes. Continuando con su descargo, Wos agregó: "También hechos muy repudiables en mi país, de violencia y de odio, perpetuado todo el tiempo por los medios de comunicación, contagiando esa mierda". "Basta de odio, de violencia, de atentar contra la democracia. En Argentina y en todo el continente", siguió el cantante en el fragmento del show en Chile.