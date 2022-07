Lali Espósito apuró a un participante de La Voz Argentina: "Cagaste"

Lali Espósito le lanzó una fuerte advertencia a un participante de La Voz Argentina. El picante mensaje de la cantante y jurado en el programa de Telefe.

Lali Espósito protagonizó un curioso momento en La Voz Argentina. La cantante y jurado del programa de Telefe apuró a un participante del ciclo televisivo con un picante mensaje que le dejó luego de haberlo seleccionado para sumarse a su equipo.

En el marco de las "Audiciones a Ciegas" del programa, Luis Aberastain interpretó la canción "Carta a un cuyano" -de Ernesto Villavicencio- y logró que Lali fuera la única persona del jurado que se diera vuelta para captar su talento. Frente a esto, la artista le consultó: "¿Cómo te llamás?". "Luis, de Mendoza", afirmó el hombre.

Antes de hacerle una devolución, Lali le explicó el motivo por el que apretó el botón rojo del sillón: "Yo me di vuelta al final porque dije 'seguro que se da vuelta La Sole o Ricardo Montaner...". Y agregó: "Por el estilo musical, cosa que uno juzga mal porque no tiene nada que ver, dije 'esta voz tan preciosa tiene que seguir en el programa'".

Ante la mirada del resto del jurado, integrado por Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, Espósito ponderó a Luis, quien no dio muchas respuestas y se mostró tan contento como incómodo: "Me emocionaste y dije '¿por qué no una voz así en el equipo?". Incluso, lo apuró con un picante comentario: "Tener un repertorio en el que te luzcas y que siga tu estilo dentro del 'Team Lali' que, aunque no te guste, ya cagaste. Te retengo y no te suelto, ¡listo!".

Finalmente, "La Sole" tomó la palabra y llenó de elogios a Luis: "Primero te quiero felicitar por la elección del repertorio. Es un tema que me encanta. Lo hiciste muy bien y me alegra que estés en el equipo de Lali y en La Voz". Y luego hizo lo propio con su colega: "Y te felicito, Lali, por esa cabeza tan abierta".

Jorge Lanata fue humillado por La Voz Argentina

Una vez más, Jorge Lanata fue humillado por La Voz Argentina. El conductor de PPT Box (Periodismo Para Todos) cosechó un flojo número de rating en la jornada del pasado domingo 3 de julio, por lo que se encendieron las alarmas en El Trece.

El comienzo del programa del periodista ultramacrista fue positivo, teniendo en cuenta que 100 argentinos dicen le dejó un piso de 7.2 puntos. El ciclo de política tuvo una introducción centrada en la renuncia de Martín Guzmán a su cargo como ministro de Economía de la Nación y la confirmación de que Silvina Batakis es su reemplazo.

Por unos minutos, Lanata logró subir el rating a 7.9 puntos, aunque Pasapalabra (Telefe) ensanchó sus mediciones de 9 a 11.2 justo cuando comenzó el programa ultraopositor. Sin embargo, y a partir de la aparición de La Voz Argentina en el canal de las tres pelotitas, el rating del presentador bajó abruptamente.

Junto a Nicolás Wiñazki, Nelson Castro, Marcelo Bonelli y otros periodistas, el conductor apostó por seguir cuestionando las políticas del Gobierno Nacional a pura descalificación e insultos. Dicha estrategia no le dio demasiados resultados, teniendo en cuenta que en el rating descendió a 7.1 puntos y La Voz Argentina lo duplicó: hizo 14.3 en Telefe.