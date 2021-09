La Voz Argentina: ver en vivo, online en internet vía streaming

El reality de canto de Telefe llega a una de sus etapas más atrapantes y la competencia se torna cada vez más picante. La Voz Argentina comienza una nueva instancia esta noche.

La Voz Argentina está cada vez más cerca de llegar a su momento cumbre y, de hecho, esta noche se dará comienzo a la etapa de semifinales. Los cantantes con más talento y carisma del certamen han logrado llegar a esta instancia y la guerra entre los equipos se torna cada vez más caliente, ya que quedan muy pocos participantes en cada uno de ellos y se han formado fandoms.

En el equipo de Lali, los participantes que llegaron a las semifinales fueron Santiago Borda, Nicolás Olmedo y Paula Chouhy. Por otro lado, del Team Mau y Ricky, los cantantes que se presentarán en esta ronda son: Steffania Úttaro, Ezequiel Pedraza, Ignacio Salá y el dúo de los hermanos Denis y Axel Ortiz. Además, en el grupo de la Sole, quienes llegaron fueron Alex Freidig, Luna Suárez y Francisco Benitez. Y, por último, el equipo de Ricardo Montaner quedó compuesto por Magdalena Cullen, Luz Gaggi y Marcos Olaguibet.

Sin lugar a dudas, la variedad de estilos musicales abundará en las próximas entregas del reality conducido por Marley, ya que todos los participantes son provenientes de géneros muy diferentes: pop, rock, rap, folklore, melódico y más.

La Voz Argentina en vivo

Jacinta Sandoval, una participante algo molesta con La Voz Argentina por recibir odio en redes

En un reciente reportaje con La Once Diez, Sandoval se expresó sobre los comentarios detractores que ha recibido y lanzó: “Yo te escucho si me decís que la puesta en escena no estuvo buena, que estuvo o no estuvo bueno el repertorio. Ahora, hacer conjeturas de algo que no existe… ¡Faltaba que digan que soy la hija de Montaner”, ante las críticas que recibió tras la viralización de un video donde se la vio mientras le hacía las pestañas a Stefi Roitman, host de redes del reality.

“En redes hay un montón de gente que no tiene filtro para decir las cosas, pero todos tenemos ese costado, algo que nos parece una cagada no lo compramos más”, reflexionó la artista y remató: “A veces está bueno decir tu opinión no desde un lugar hiriente porque no todos tienen la inteligencia emocional para entender que es una opinión. Hubo mucha gente convencida de que porque le hice las cejas a Stefi Roitman estuve en ese lugar. Fue muy justa la decisión de ayer de la gente. Mis compañeros lo dieron todo y se merecían seguir”.