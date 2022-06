La Voz Argentina: Ricky Montaner incomodó a La Sole con un piropo picante

El cantante del dúo Montaner se animó a darle un elogio a La Sole pero el momento no salió como esperaba.

Tras ingresar al jurado de La Voz Argentina en la temporada anterior, Mau y Ricky ya se afianzaron al grupo que formaron junto a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Lali Espósito. Si bien la confianza fue en aumento, en el episodio del jueves 9 de junio lanzaron un piropo a "La Sole" que generó un incómodo momento en el programa.

La Sole ganó a un participante para su equipo y salió a festejar con su poncho. Cuando regresó a su asiento para continuar con la dinámica del reality, Ricky Montaner expresó al resto del jurado: "¿Ustedes se han dado cuenta de la Sole, cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda? Hermosísimos. Que espalda tan hermosa tienes. Cuando revoleas el poncho, tu espalda, espectacular".

La histórica cantante argentina se limitó a sonreír, incómoda por la situación, por lo que Lali rompió el momento con una broma: "Me estoy calentando", y generó las risas de todos.

"La próxima vez hago toda la espalda descubierta", tiró La Sole, para continuar con el comentario de Lali, pero Ricky continuó: "Hermosa espalda".

Lali Espósito apuró a un participante de La Voz Argentina

En pleno programa de La Voz Argentina, un hombre llamado Lucas Bongiovanni interpretó la canción "Plus", de la banda de rock Stone Temple Pilots. Inmediatamente después de escuchar su voz, Lali y Soledad Pastorutti pulsaron el botón para darse vuelta de los sillones. Y Marley aseguró: "Lali está enamorada".

La artista de 30 años comenzó a hacer un baile muy sensual y luego le arrojó una campera al escenario. Ante la mirada de Ricardo Montaner y Mau y Ricky, quienes prefirieron no elegir a Lucas, "La Sole" explicó el motivo por el cual no bailó como Espósito: "Escuchame, ella hizo todo lo que hizo porque está soltera. Yo estoy casada. Yo no puedo porque estamos en televisión, ja".

Con un tono desafiante, Lali le preguntó al participante: "Che, ¿vos estás soltero?". "¿Cómo? Eh... es complicado, es complicado...", le respondió Lucas, quien se mostró avergonzado. "Cómo me gambeteaste esa pregunta... no importa, no va más eso de estar soltero o casado. Mejor pasemos de pregunta porque hay un temita, ja", le retrucó la artista. Y luego citó una canción de Andrés Calamaro: "Pasemos a otro tema, no quiero hablar de eso...".

Quiénes son los jurados de La Voz Argentina 2022

Aquellos que integran el jurado de La Voz Argentina 2022 son Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito. Los directivos de Telefe lograron mantener el mismo equipo que en 2021 supo ser un éxito absoluto en el rating de la TV argentina.