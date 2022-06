La Voz Argentina: Ricardo Montaner dio una cruda devolución y estallaron los memes

El cantante dio una fuerte devolución a una participante de La Voz Argentina y fue furor en redes. Ricardo Montaner corrigió a una cantante por su desafinación.

Ricardo Montaner recibió una gran cantidad de publicaciones en las redes sociales debido a la extrema sinceridad con la que le comunicó a una participante de La Voz Argentina que no cantaba bien. El intérprete de Amén fue protagonista de un sinfín de memes en Twitter que echaron a reír a los usuarios de la red social.

"Tienes que trabajar la afinación, es realmente grave. Fijate, hay dos maneras de ser afinado: puede ser naturalmente, cuando no hay que pensarlo, uno viene ya afinado de fábrica y hay otro que es el que debe estar concentrado todo el tiempo en mantenerse afinado", comenzó su devolución Montaner ante la presentación de Zoe Tremsal.

La cantante interpretó la canción Girl de The Beatles y no logró que nadie se diera vuelta por sus problemas de afinación. para contrastar su performance, el jurado le pidió que cantara algo en español y escogió la famosa zamba Alfonsina y el mar, en la que tampoco pudo lucirse. "Tienes momentos en los que afinas pero también tienes muchos en los que no lo haces. por lo tanto, eso quiere decir que si te concentras puedes afinar. Arrancar una canción acapella es un riesgo que aún no estás lista para tomar", concluyó el padre de Mau y Ricky Montaner.

Los memes en Twitter tras la fuerte devolución de Ricardo Montaner en La Voz Argentina

Todas las noches Twitter se llena de publicaciones referidas a acontecimientos sucedidos en La Voz Argentina, lo que refleja la alta audiencia que tiene el reality show cuyo jurado está conformado por Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. En el momento en que Montaner le dijo a Zoe Tremsal que tenía fuertes problemas en su manera de cantar, la "red social del pajarito" se llenó de memes al respecto.