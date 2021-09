La Voz Argentina: la cruda confesión de Nahuel Pennisi que emocionó a Ricardo Montaner

En la gala de anoche de La Voz Argentina, Nahuel Pennisi le hizo una emotiva revelación a Ricardo Montaner en el programa de Telefe. El video del momento que cautivó a los televidentes.

La Voz Argentina 2021 tuvo nuevo capítulo emocionante para los televidentes. Anoche, Nahuel Pennisi hizo emocionar a Ricardo Montaner con un crudo testimonio. Durante la gala de los cuartos de final del Team Mau y Ricky, ambos entonaron un tema del artista internacional y luego el músico no vidente le hizo una confesión muy curiosa: "Tu canción la cantaba en la calle".

Era una noche especial para los participantes del equipo de los hermanos Mau y Ricky, aunque también para Nahuel. El hombre de 30 años, quien se destaca como cantante, compositor y guitarrista, ha estado acompañando a Montaner en algunos ensayos de los concursantes. En esta oportunidad, lo hizo nada menos que en el escenario de Telefe, donde se lució ante la mirada de miles de espectadores.

Junto a Ricardo Montaner, Nahuel Pennisi cantó "Me vas a extrañar". Luego de que finalizara la misma, Marley se subió al escenario y manifestó sus sensaciones: "¿Cómo están? Buenas noches, un placer conocer. Estas dos voces es un mundo, es abrumador. Nos quedamos con la boca abierta".

Ricardo Montaner, jurado de La Voz Argentina 2021.

Visiblemente emocionado, el padre de Mau y Ricky abrió su corazón y le dedicó unas lindas palabras a Nahuel: "Me encanta cantar con Nahuel. Es la primera vez que me sucede, y yo estoy tan emocionado, Nahuel querido". Tras una breve pausa, el artista nacido en Argentina le expresó: "Te quiero mucho”.

La respuesta de Pennisi no tardó en llegar. El artista no vidente le devolvió los elogios con una increíble y cruda confesión: “Dejame decirte, Ricardo, que a mí me emociona mucho estar acá y esta canción, porque cuando yo empecé mi carrera, como artista callejero, una de las primeras canciones que cantaba para la gente que pasaba por la calle era esta". Y concluyó: "Cantarla con vos hoy es algo maravilloso”.

Nahuel Pennisi Ricardo Montaner, en La Voz Argentina 2021.

La historia de vida de Nahuel Pennisi: quién es y cómo alcanzó la fama

Nahuel Pennisi es un músico no vidente que, desde los 4 años, hizo música como autodidacta. Tocó el teclado, el bajo eléctrico y la guitarra. A los 16 años decidió salir a tocar a la calle. Con su talento, se convirtió en un artista reconocido, al punto de que logró insertarse en el ámbito profesional. De hecho, ya cuenta con tres álbumes de estudio de Sony Music y recibió grandes premios, tanto en Argentina como en el exterior.

Cuándo es la final de La Voz Argentina 2021: día y hora del programa en Telefe

En las últimas horas, se filtró cuándo es la final de La Voz Argentina 2021. De acuerdo a lo que trascendió en la producción de Telefe, este domingo 5 de septiembre, desde las 22 horas. Tal y como sucede siempre, Marley será el encargado de conducir el programa, que promete tener varias sorpresas.