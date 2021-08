La Voz Argentina: cuánto miden Nicki Nicole y Lali Espósito

Las dos artistas la rompieron en una presentación juntas en La Voz y, al verlas a las dos en el escenario, surgió la duda en las redes sobre su altura.

Si bien el jurado de La Voz Argentina está bien definido por Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Soledad Pastorutti y Lali Espósito, algunas figuras de la música se sumaron al certamen para ayudar a los participantes. Tal fue el caso de Nicki Nicole, la joven artista que tiene una gran relación con Lali y, en la gala del domingo, protagonizaron una presentación que dejó a todos los fans con la boca abierta.

Sin embargo, no todos los comentario fueron hacia sus virtudes sobre el escenario. En las redes sociales surgieron preguntas y hasta memes sobre la altura de las dos cantantes, en especial con el contraste que hicieron con Marley, conductor de La Voz Argentina.

¿Cuánto miden Nicki Nicole y Lali Espósito?

Nicki Nicole: Según lo que dice el sitio Wikipedia y otros portales, Nicki Nicole mide 1,42 metros de altura. Pero este dato fue puesto en duda por la misma artista, quien en una entrevista con Ibai aclaró, entre risas, que su altura es de 1,45 metros. Este dato, en sus propias palabras, no la acompleja.

Lali Espósito: en una entrevista para Revista Gente, Lali Espósito contó que mide 1,53 metros de altura. "Mido 1,53. El 53 es relevante. No es 1,50 y listo, es 1,53", aclaró.

Lali Espósito y Nicki Nicole la rompieron en La Voz Argentina

Este domingo, mientras el equipo de Ricardo Montaner se medía por un pase a las semifinales de La Voz Argentina, se hizo una pausa en la competencia y se produjo un hecho inolvidable: por primera vez, Lali Espósito y Nicki Nicole compartieron escenario y cantaron juntas.

“Es el momento de una gran sorpresa para todos. Vamos a tener a dos grandes artistas juntas sobre este escenario. ‘¿Estás lista, Lali? Vaya a prepararse’”, le pidió Marley a la coach.

Así fue cuando ingresó Nicki, completamente de blanco, y comenzó a interpretar su tema “Wapo Traketero”. Luego se sumó Lali con un look total black e hicieron juntas “Yo perreo sola”, de Bad Bunny, y “Boomerang”, de la jurado del programa. “Esto es onda, porque lo cierto es que dijimos ‘vamos a cantar, vamos a cantar’. ¿Y bien, o no? ¡Qué placer me di! ¡Qué placer me di!”, exclamó Lali generosa mientras Nicki Nicole le daba la razón, la abrazaba y se mostraba visiblemente emocionada por cantar con una de sus referentes.