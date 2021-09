La Voz Argentina: Cormillot reveló su inesperado vínculo con el ganador

El médico nutricionista Alberto Cormillot se remontó a sus inicios en televisión, con Buenas tardes, mucho gusto (El Trece) para hablar de su conexión con el ganador de La Voz Argentina.

La esperada final de La Voz Argentina (Telefe) dio como ganador a Francisco Benítez, el joven de 22 años que padece un trastorno de dificultad en el habla que no se manifiesta cuando canta. Analizando el llamativo caso, el doctor Alberto Cormillot lanzó una inesperada confesión que lo conecta al participante del certamen.

Invitado a Intrusos (América TV), el nutricionista habló de la historia de superación de Benítez, quien desde que era un niño sufre un trastorno de fonación. Cuando le preguntaron cómo era posible que al cantar desaparezca cualquier rastro de la tartamudez, el nutricionista indicó que se trata de algo muy común en esos casos.

“Lo logra porque tiene la letra muy bien estudiada, y cuando tenés muy practicado el texto, y lo repetís muchas veces en una tonalidad se puede conseguir la fluidez; a diferencia de una conversación espontánea como un saludo, que por más que practiques mil veces ‘hola, como estas’, al ser algo del momento es más fácil que se manifieste”, señaló.

Además, Cormillot se animó a hablar desde su propia experiencia, cuando debutó en Buenas tardes, mucho gusto, programa de televisión de El Trece: “Cuando yo empecé a trabajar en televisión era tartamudo, quizá no era tan tartamudo, pero tenía tartamudez y había ido a foniatras. Los domingos estudiaba y grababa todo lo que iba a decir hasta meterlo en ese tiempo, y la conductora, Annamaría Muchnik, tenía el cuestionario con las respuestas exactas que le iba a dar".

La historia de Francisco Benítez

Benítez había contado en el reality de canto que hubo momentos muy difíciles de su vida, y llegó a sentirse deprimido por las burlas de los demás. “Amo cantar y eso es lo que quiero, cantar; el arte salva vidas y a mí la música me salvó, era con lo único que me hacía sentir paz”, expresó en el programa de Telefe que llegó a su fin el domingo para darle paso a una nueva temporada de Bake Off.

“Lo que no puedo decir, lo canto para que le llegue a la gente. Me anoté para sacar este miedo que tenía acá adentro, no me anoté con la idea de ganar y quedar, sino de poder irme a casa bien, animándome", dijo en su primera audición a ciegas, en la que conquistó el corazón de Soledad Pastorutti. Su talento y su fuerte historia de vida lo llevaron a ser el ganador de 1.500.000 pesos y quedarse con el título de invicto en La Voz Argentina.