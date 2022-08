La Voz Argentina: cantó la canción favorita de Gerardo Rozín y emocionó al jurado

El participante santiagueño Octavio Muratore realizó una sentida interpretación de Cuchi Leguizamón y conmovió al jurado de La Voz Argentina.

Un participante oriundo de Santiago del Estero generó un emotivo momento en La Voz Argentina. Se trata de Octavio Muratore, quien cantó la canción Me voy quedando de "Cuchi" Leguizamón con la particularidad de que era la favorita de Gerardo Rozín, motivo por el cual se derramaron algunas lágrimas en el jurado.

El jurado de La Voz Argentina conformado por Lali Espósito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti no pudieron contener la emoción tras la presentación de Octavio Muratore. El participante cantó una zamba que, posterior a su performance, Marley reveló que era una de las canciones favoritas de Gerardo Rozín, el querido periodista que falleció en marzo del 2022.

En primera instancia, Ricardo Montaner fue quien tomó la palabra para dar su devolución. "La canción toca el corazón directo. Es imposible que pase desapercibida. La cantaste con un sentimiento muy pero muy especial. Te felicito, viejito. Muy bien", subrayó.

Cuando llegó el turno de Mau y Ricky, coaches del participante, Mau desconocía el dato de Rozín y confesó que estaba muy conmovido por la situación. "Yo no sabía que era la favorita. Octavio, te quiero mucho. Nosotros queríamos asegurarnos de que tuvieras la oportunidad de tocar los corazones, pero jamás me imaginé que ibas a hacerme mierda así. Obviamente lo de Rozín me llega mucho y para eso es la música, para arropar estos momentos que se va un amigo y se queda la música para acompañarte", expresó.

Por su parte, Lali le agradeció por la interpretación del tema de "Cuchi" Leguizamón mientras se secaba las lágrimas y consideró que no es casual lo ocurrido en La Voz Argentina. "Aquí ha bajado la energía", dijo, mientras "La Sole" agregó: "De alguna manera nos mandó un mensaje".

La sesión musical de Gerardo Rozín

Gerardo Rozín falleció el 11 de marzo del 2022 tras batallar contra un tumor cerebral y dejó un gran vacío en el mundo de la televisión. A través de una sesión musical grabada, filmada y producida por Dos Más Uno en diciembre del 2021, posterior a su deceso publicaron la interpretación de Me voy quedando.

La idea de Gerardo fue que se comparta post mórtem, ya sabiendo el desenlace de su vida, por lo que nueve días después fue publicada a través de YouTube. "Esperamos que lo reciban con todo el amor con el que fue hecho", indicaron desde la productora.

Quedó eliminada de La Voz Argentina y rompió en llanto

Una participante de La Voz Argentina perteneciente al equipo de Lali Espósito fue eliminada tras cantar Oh, Pretty Woman, de Roy Orbison. Tras la decisión de su coach, Lali Espósito, la cantante realizó una emotiva despedida entre lágrimas y contó parte de su historia en Telefe.

Estef Figueroa es la participante que fue eliminada de La Voz Argentina por decisión de Lali Espósito, su coach, luego de que se inclinara por su contrincante uruguaya Florencia Benavida en la etapa de knock out llevada a cabo en la edición del martes 16 de agosto. Frente a esta situación, no pudo contener la emoción de haber participado del programa.

"Gracias por la oportunidad. Di lo mejor que pude con el corazón y para Dios, siempre para él", expresó. La cantante de 34 años le dedicó un mensaje no solo al jurado conformado por Lali, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad Pastorutti, sino a aquellos apasionados de la música.

"Estoy feliz y quiero aprovechar para decir que, si existe la oportunidad, no dejen de escuchar música y no dejen de darnos trabajo a los músicos que la venimos luchando siempre", sostuvo Estef. Al mismo tiempo, deslizó que "hace mucho tiempo que la estoy luchando y sigo. Por eso estoy acá".