La viuda de Sandro rompió el silencio sobre el escándalo de su matrimonio: "Inmoral y extorsivo"

Olga Garaventa no se contuvo y fue lapidaria con quienes apuntaron contra ella y su matrimonio.

Olga Garaventa, la viuda del cantante Sandro, dio la cara y se refirió a las acusaciones que recibió por haber falsificado los resultados de los análisis de ADN que Sandra Junior se hizo para determinar si la voz de Por ese palpitar era su progenitor. En su descargo, la mujer que acompañó al cantante durante años reveló que no atraviesa un buen momento por las denuncias que ha recibido.

"No es mi estilo responder injurias ni perder el tiempo desmintiendo mentiras, que con absoluto dolo, intención de dañar y y buscando un punto de rating se difunden en determinados programas. Siento que es inmoral, deshonesto y hasta extorsivo que me presionen a dar entrevistas y hasta extorsivo que me presionen a dar entrevistas o a responder cada agresión y mentira", comienza el comunicado que Garaventa publicó.

La esposa de Sandro continuó su descargo e hizo hincapié en cuán molesta está con los programas de TV: "Por eso, la mayoría de las veces, opto por guardar silencio en los medios. En los casos en que la gravedad de la situación lo amerita, creo más en la Justicia que en un programa de televisión. Sin embargo, esta vez se ha sobrepasado un límite".

Hacia el final de su comunicado, Garaventa dejó en claro que iniciará acciones legales contra quienes han hecho declaraciones que ponían en duda su relación con Roberto Sánchez y los ciclos que crearon el contexto para que esas acusaciones puedan llevarse a cabo. Si bien no lo nombró, dio a entender que se refería al programa conducido por Karina Mazzocco en América TV.

La respuesta de Sandra Junior a Olga Garaventa

Las palabras de la viuda de Sandro fueron leídas en el ciclo A la Tarde, donde estaba como invitada Sandra Junior, quien respondió: "Yo ya tengo un juicio con ella, sería uno más. Lo que yo digo es: '¿Esas son palabras de Olga Garaventa?'. Claramente son las palabras de un abogado. Si ella está tan tranquila con su versión, ¿por qué no da la cara?¿Por qué no se pone en zoom, no hace falta ni que vaya al canal, y que le diga a la gente que yo soy una mentirosa? Yo siempre miro a los ojos, en el piso, en el zoom, donde sea. Yo estoy preparada hace muchísimo tiempo para recibir la decisión de la justicia y estoy muy tranquila. Mi vida continúa perfecta y estoy contenta".