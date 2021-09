La verdadera razón por la que Flor Vigna renunció a ShowMatch

La razón por la que la bailarina dejó el ciclo de Marcelo Tinelli fue deschavada recientemente. Flor Vigna y Facu Mazzei eran una de las parejas más virtuosas de la competencia.

La renuncia de Flor Vigna y Facu Mazzei a Showmatch: La Academia acarreó un sinfín de especulaciones sobre los motivos por los que la pareja se habría desvinculado del certamen conducido por Marcelo Tinelli. Recientemente se reveló la verdadera razón por la que los bailarines ya no formarán parte de la competencia, después de una excelente trayectoria por esa pista.

“Le ofrecimos a Flor que se quede con otro bailarín, pero ellos entienden que hay una química especial, que es difícil encontrar en otro bailarín”, explicó Tinelli cuando se anunció la renuncia, en alusión a que se habría debido a la lesión que sufrió Mazzei en la última performance. Pero el motivo real de la renuncia de Vigna y su compañero fue otro: la incursión en la música de la estrella de Una semana nada más.

En los pasillos de La Flia, se comentaría que hace tiempo que Vigna quería irse de Showmatch. Además, hace algunos días la artista brincó una entrevista a Ciudad Magazine y reveló la verdad: “Renunciamos. Somos todos para uno y uno para todos. Decidimos irnos todos juntos porque Facu iba a tener hasta fin de año con la recuperación y en noviembre salgo con mi música. Estoy con muchas clases y muchos ensayos. Se ve que la vida lo quiso así”.

“Yo ya estaba charlando con la producción sobre un reemplazo, porque en noviembre arranco con mi música y no iba a poder continuar. Pero todo se estaba viendo. No había un nombre para ese reemplazo”, continuó la actriz y concluyó: “Me da mucho miedo, pero a la vez confío mucho en lo que hicimos. Hace un año y medio que estamos laburando en esto y le pusimos todo. Pero el orgullo por lo que logramos vence al miedo. Así que espero que les guste porque vamos a partir cabezas. Con mucha disciplina y amor todo se puede. Le voy a dar duro”.

Fuertes comentarios en La Flia tras la salida de Flor Vigna

Los compañeros de Flor Vigna no tomaron bien su salida de Showmatch y, según Pampito Perelló, habrían lanzado fuertes comentarios: “Ayer hablé con gente de la producción y me decían, esto no lo pienso yo, me lo decían 'le están haciendo una despedida... ¿Qué se cree, que es Jennifer López? ¿Tanta despedida? Se va”.

“Ella no quería hacer este año el certamen. Pensó que lo podía combinar con la música. Ella no tenía tantas ganas de hacerlo, como en otros años. Lo hizo bien porque es talentosísima", agregó el periodista.