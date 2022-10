La venganza de Icardi: los rumores de romance con Tamara Báez

Tamara Báez sorprendió al revelar que estuvo en contacto con Mauro Icardi, recientemente separado de Wanda Nara, quien se rumorea que vive un romance con L-Gante.

Tamara Báez dio una nota en A la tarde luego de denunciar que L-Gante le robó varias pertenencias de su casa y reveló que charló con Mauro Icardi, que está separándose de Wanda Nara. "Se pusieron en contacto", aseguró el abogado de la influencer en el programa de América TV que conduce Karina Mazzocco.

Lejos de separarse en buenos términos, la relación de Tamara Báez y L-Gante terminó de muy mala manera y los jóvenes no paran de lanzar acusaciones cruzadas tanto en los medios como en la Justicia y en las redes sociales. A eso se suman los rumores cada vez más fuertes de que el cantante está viviendo un romance con Wanda Nara, recientemente separada de Mauro Icardi.

Después de denunciar que L-Gante junto con Wanda Nara le robó pertenencias de su casa, Tamara Báez charló con A la tarde y dejó una inesperada revelación. "No sé qué le pasará por la cabeza, pero seguramente se entretienen y la pasan bien", comenzó opinando la influencer en comunicación telefónica sobre la nueva relación en la que estaría su expareja.

Picante, la panelista del ciclo Daniela de Lucía preguntó sin filtros: "¿Lo conocés a Icardi o tuviste algún contacto con él?". "Se pusieron en contacto", respondió el abogado de la influencer en lugar de ella. Cuando la periodista quiso saber de que habían hablado Tamara Báez y Mauro Icardi, la joven respondió con evasivas.

"No puedo contarte de qué hablamos", replicó la influencer, pícara. Insistente, Karina Mazzocco fue un poco más allá y le hizo una pregunta directa: "Tamara, ¿te tiró onda Icardi?". Entonces, el letrado volvió a tomar la posta para salvar a su defendida e intentó cortar el momento asegurando que estaban yendo a hacer una denuncia contra L-Gante. "¡Después hablamos!", cerró Tamara Báez, filosa, ante la explosiva pregunta de Mazzocco.

Grave denuncia de Tamara Báez contra L-Gante

Por otro lado, Tamara también denunció a Elián por episodios de violencia. Uno de ellos, probablemente el más grave de todos, fue cuando L-Gante agarró un arma y la amenazó con matarse, según el relato de la joven. "Unos meses atrás peleamos, discutimos, Jamaica era muy bebé. Peleamos y le dije que ya no quería pasar por estas cosas. Él desapareció, lo fui a buscar y estaba en la pieza del fondo con un arma en la mano. Le dije que no haga eso por favor, que íbamos a estar juntos. Entonces volvimos y estuvo todo bien", relató.

"Coacción se llama eso, obligarla a ella a hacer algo 'o sino, me mato'", sumó su abogado, quien estuvo presente durante toda la entrevista telefónica junto a Tamara. "Siempre en cada pelea 'me voy a matar', 'todos me traicionan', que esto, que lo otro", detalló la influencer. Sin embargo, su abogado le recomendó no entrar más en detalles sobre esa cuestión para dejar el tema en manos de la Justicia.