La urgente noticia que conmociona a la televisión: apuñalaron a una figura de Gran Hermano

Los detalles detrás del tenso episodio ocurrido con un exparticipante de Gran Hermano.

Gran Hermano es uno de los programas furor de la televisión argentina y los participantes de cada edición suelen ser noticia en el mundo del espectáculo. Lo que pasó en las últimas horas generó un gran impacto, ya que una de las figuras del reality show cuando se emitió entre 2023 y 2024 fue apuñalado en un boliche, lo que generó todo tipo de reacciones en el ambiente.

La edición 2023/24 de Gran Hermano puso a varios participantes en el centro de la escena del espectáculo, como suele suceder mientras se desarrolla el reality show e incluso meses posteriores al final. Es por eso que la noticia que salió a la luz recientemente generó un gran susto en el ambiente.

Damián Moya, quien fue uno de los que ingresó a los meses de iniciado el certamen, vivió una desesperante situación en un boliche. "La verdad que la pasó muy mal. Fue un corte tremendo, fue grande", precisó Fede Flowers, el periodista de espectáculos que trabaja en Gossip por Net TV, quien reveló detalles del inesperado episodio.

"Él estuvo el finde semana en un boliche de la zona de Ramos Mejía con unos amigos. Iba caminando y dice que sintió como un ardor en el brazo. Cuando se dio cuenta, estaba todo el brazo lastimado, apuñalado. Es lo que me dice él, de la nada", dijo. "No quiso puntos. Fue muy profunda la herida, lo pegaron con la gotita básicamente. Un episodio confuso", concluyó el periodista de acuerdo a lo que pudo recopilar en diálogo con el propio Damián Moya, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

Se conoció la relación entre un Gran Hermano y una figura histórica del rock

Este jueves, el mundo de las redes se vio sacudido al conocerse la relación entre un participante del último Gran Hermano y una de las figuras más emblemáticas del rock mundial. La noticia se volvió viral velozmente y generó todo tipo de reacciones por parte de los usuarios.

El ex participante y reciente ganador de Gran Hermano, Bauti Mascia, fue confirmado como el telonero del show que Lenny Kravitz ofrecerá en Uruguay. El reconocido cantante estadounidense se presentará el próximo 1 de diciembre en el Estadio Centenario de Montevideo, ante una audiencia de 60 mil personas, y eligió al joven uruguayo para abrir su espectáculo.

La noticia fue anunciada por el propio Mascia en sus redes sociales, donde compartió el flyer promocional del evento acompañado de un mensaje para sus seguidores: "Adivinen quién abre el show de Lenny Kravitz en el estadio el 1 de diciembre". La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Muchos de ellos celebraron con entusiasmo este gran paso en su carrera, mientras que otros compartieron opiniones diversas:

“Es impresionante y estoy muy feliz por Bauti. Si alguien merece esto, es él.” “Va a cantar ‘Ya no me duele’ durante todo el tiempo.” “¿Las fans más jóvenes podrán entrar al show? ¿Estarán listas para ver a Bauti en este escenario? ¿Cantará solo ‘Ya no me duele’? Gran incógnita.” “Grande, Bauti. Sigue cumpliendo sus sueños con esfuerzo y humildad. Se lo merece, un verdadero artista con temas que llegan.”