La unión menos pensada: Juana Viale y Franco Colapinto, juntos.

Luego de un año en donde se mantuvo en el foco de los reflectores, Franco Colapinto cierra el año con una noticia que llamó la atención de sus seguidores. Tras los rumores que lo relacionan a Eugenia "La China" Suárez, se confirmó una novedad que dejó en shock a más de uno y tiene que ver con el corredor de Fórmula 1 y Juana Viale.

Según trascendió en las últimas horas, Viale cerrará su año laboral con un invitado de lujo en su mesa. Este 2024, Juana condujo Almorzando con Juana Viale por la pantalla de El Trece, ciclo que dejó grandes momentos televisivos. Y por si esto fuera poco, la nieta de Mirtha Legrand recibirá a Franco Colapinto en su último programa del año.

"Les quiero avisar con tanto placer, con tanto orgullo, con tanto laburo de programación, que para nuestro próximo programa, que será el domingo 29 de diciembre, tendremos al invitado que quieren tener todos. ¿Quién es", empezó por anunciar Viale. Ante esto, siguió muy contenta: "¡El señor Franco Colapinto viene a almorzar con nosotros!".

En este marco, Juana sentenció: "Me huele que el estudio va a estar lleno. Y también hay otros invitadazos que no se los estoy diciendo, pero atájense y disfruten esta mesaza de domingo que no se la pueden perder”. Y aunque si bien esta es una gran noticia, muchos dicen que causó una gran interna entre Viale y Legrand, ya que ambas querían contar con la presencia de joven deportista en su programa. Pero al final, parece que la nieta se quedó con el triunfo.

Mirtha Legrand vivió un calvario junto a Juana Viale: "Iba a morir"

Juana Viale recordó cómo fue su accidentado debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand, cuando tuvo que reemplazar a su abuela debido a la pandemia de COVID-19, y el susto que se llevó toda su familia. "Iba a morir", sentenció la actriz rememorando aquel momento en el que llegó a temer por su vida.

La actriz Juana Viale brindó una entrevista a revista Gente y contó cómo fue su traumático debut como conductora de Almorzando con Mirtha Legrand durante la pandemia, cuando su abuela Mirtha debió resguardarse por los peligros de contraer el virus. “Le avisé a mi hermano Nacho que llame una ambulancia, porque sentía que me iba a morir”, indicó Juana en la charla.

"Ese día tuve pánico. Yo conducía, ¿pero qué? No sabía qué hacer. Ese día fue demasiado. Quería que un médico estuviera ahí por si me pasaba algo", agregó Juana Viale sobre el día que asustó a toda su familia y que podría haber puesto en peligro el histórico programa de su abuela. “Me olvidé de mis primeros invitados. Era un infectólogo... el señor Covid... No me acuerdo quiénes fueron, pobrecitos los que me padecieron”, sumó.

Qué dijo Juana Viale sobre el recorte a la cultura

"Creo que también la cultura es la identidad, nosotros tenemos el ejercicio de tener una identidad, de no pasar a ser la nada. Y la única manera es forjando y apoyando a la cultura, yo creo que es necesario entender por qué no se quiere apoyar la cultura, qué daño hace la cultura. Es algo que no lo logro entender, cuando dicen las cosas que dicen, no quiero ir mucho al detalle, pero creo que nuestro pasado es nuestra historia, lo que fuimos construyendo y, así, las bibliotecas, los espacios culturales, son necesarios para todos", aseguró en una entrevista con El Destape.