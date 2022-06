La TV está de luto: murió un famoso conductor argentino a los 49 años

El conductor y animador argentino falleció a los 49 años, dos semanas después de que anunció en sus redes la muerte de su papá.

El animador argentino de gran popularidad en la televisión mexicana Fernando del Solar murió a los 49 años. Dos semanas antes de su muerte, el conductor había anunciado el fallecimiento de su papá.

La noticia se informó este jueves en la emisión matutina del programa Venga la alegría, en el que participó entre 2006 y 2011, donde se lamentó el acontecimiento y se enviaron condolencias a su familia pero no se dieron detalles sobre el motivo del deceso. En 2012 el conductor había sido diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos. También, padecía un cáncer de pulmón.

Martín Cacciamani Servidio, conocido por su seudónimo Fernando del Solar, nació en Buenos Aires el 5 de abril de 1973, emigró a México junto con su familia. Allí forjó una sólida trayectoria como presentador en ciclos como Venga la alegría, Hoy y La Academia, además de incursionar en la actuación en las telenovelas Perla, Háblame de amor, Un nuevo amor y Top Models, y en un par de películas.

Sobre su vida personal, en 2008 conoció a la conductora de televisión Ingrid Coronado y en 2012 se casaron. Fruto de la pareja nacieron Luciano y Paolo. El matrimonio terminó en 2015, con demandas y denuncias. Luego, Fernando conoció a Anna Ferro, con quien volvió a apostar al amor y se casó en el pasado mes de abril.

Una noticia que desoló a sus afectos

Dos semanas antes de su muerte, Fernando del Solar había anunciado en su cuenta de Instagram la muerte de su papá. "Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo...Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores. ¡A volar hasta tierras altas papá! Siempre vivirás en mí, TE AMO", había publicado junto a un video de momentos compartidos en familia.