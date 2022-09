La triste confesión del Chino Leunis por su salida de Telefe

"El Chino" Leunis confesó la verdadera razón por la que salió de Telefe para pasarse a El Trece.

"El Chino" Leunis se sinceró sobre los motivos de su repentina salida de Telefe, canal en el que trabajó durante ocho años. A pesar de que al momento de irse no dio explicaciones, ahora que pasó un tiempo confesó que el canal no le dio el espacio que necesitaba.

A comienzos de 2022, el conductor se despidió y comenzó un nuevo camino en El Trece en la conducción del reality El Hotel de los Famosos junto a "Pampita". Después de meses, el conductor se abrió sobre las razones que lo llevaron a tomar esta decisión en una entrevista con Sebastián Soldano para Infobae.

Al ser consultado al respecto, Leunis explicó que no fue algo fácil, pero que desde que tomó la dura decisión de divorciarse de su pareja, tiene "mucho menos miedo de tomar cualquier decisión". "Está bueno animarse a acomodar lo que no te hace feliz, salir de la zona de confort y arriesgar", profundizó.

"No es que no era feliz, sino que no estaba pudiendo ser. No había espacio para mí, ya", destacó "El Chino". Y confesó que tuvo "muchos momentos de tristeza y de mucha introspección" y que incluso empezó a correr todos los días para mejorar su salud mental. Sin embargo, destacó que ese salto le brindó un gran crecimiento personal porque Telefe ya no era un lugar en el que tenía que permanecer.

"Estaba muy de potrillo en Telefe. Estaba hace ocho años, fue mi primer experiencia al aire. Era un conductor de banco: veía llegar colegas y yo no jugaba nunca. Entonces dejé atrás las excusas, la idealización infantil del juntos para siempre y acepté que a veces simplemente uno no es lo que necesitan. Y para nosotros, los talentos frente a cámaras, eso puede ser muy doloroso", concluyó Leunis.

La opinión de "El Chino" Leunis sobre los comentarios negativos sobre El Hotel de los Famosos

El Hotel de los Famosos despertó un gran furor entre los televidentes, que día a día comentaban el programa a través de las redes sociales, en donde predominaron los comentarios negativos por parte de usuarios anónimos de la plataforma. Sobre esto, Leunis opinó que "al ser muy exitoso, se metió mucho en la gente y la gente se está expresando con mucha intensidad". "Cuando intento debatir o intercambiar la mayoría de las cuentas son cuentas fakes, no quiero subestimar con esto la opinión general", concluyó el conductor.