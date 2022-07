La triste confesión de Ricky Montaner en La Voz Argentina: "Ya no los tengo conmigo"

El cantante se conmovió con la audición de un participante y abrió su corazón sobre un tema personal.

Ricky Montaner no pudo ocultar su emoción al aire de La Voz Argentina y emocionó a sus compañeros con una triste confesión. El integrante del dúo musical Mau y Ricky se conmovió con la presentación de un participante y terminó por hacer una reflexión muy especial sobre un tema que tocó una fibra muy sensible.

La situación sucedió durante la presentación de Emanuel Cerrudo, un hombre de 39 años oriundo de La Matanza con una historia personal bastante fuerte. La voz del participante emocionó tanto a Ricardo Montaner como a Mau y Ricky y ambos jurados se dieron vuelta para ofrecerles sus equipos. Sin embargo, la historia personal de Cerrudo inspiró una fuerte confesión del esposo de Stefi Roitman.

Luego de finalizar su audición, Emanuel fue consultado sobre los motivos que lo llevaron a presentarse a las audiciones a ciegas y él contestó que sentía que "había nacido para cantar". Entonces, Montaner le consultó cuándo había sido la última vez que cantó en público y el contó su emotiva historia: "Fue en el cumpleaños número 80 de mi abuela, le canté Aleluya y nos emocionamos todos".

En este contexto, Ricky Montaner trató de contener las lágrimas y reveló que ese era un sueño que a él le faltó cumplir. "Lo que yo daría hermano por poder cantarles Aleluya a mis abuelos, pero ya no los tengo conmigo", confesó el cantante al aire de La Voz Argentina y causó gran emoción.

Lali Espósito apuró a un participante de La Voz Argentina: "Cagaste"

Lali Espósito protagonizó un curioso momento en La Voz Argentina. La cantante y jurado del programa de Telefe apuró a un participante del ciclo televisivo con un picante mensaje que le dejó luego de haberlo seleccionado para sumarse a su equipo.

En el marco de las "Audiciones a Ciegas" del programa, Luis Aberastain interpretó la canción "Carta a un cuyano" -de Ernesto Villavicencio- y logró que Lali fuera la única persona del jurado que se diera vuelta para captar su talento. Frente a esto, la artista le consultó: "¿Cómo te llamás?". "Luis, de Mendoza", afirmó el hombre.

Antes de hacerle una devolución, Lali le explicó el motivo por el que apretó el botón rojo del sillón: "Yo me di vuelta al final porque dije 'seguro que se da vuelta La Sole o Ricardo Montaner...". Y agregó: "Por el estilo musical, cosa que uno juzga mal porque no tiene nada que ver, dije 'esta voz tan preciosa tiene que seguir en el programa'".

Ante la mirada del resto del jurado, integrado por Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky, Espósito ponderó a Luis, quien no dio muchas respuestas y se mostró tan contento como incómodo: "Me emocionaste y dije '¿por qué no una voz así en el equipo?". Incluso, lo apuró con un picante comentario: "Tener un repertorio en el que te luzcas y que siga tu estilo dentro del 'Team Lali' que, aunque no te guste, ya cagaste. Te retengo y no te suelto, ¡listo!".

Finalmente, "La Sole" tomó la palabra y llenó de elogios a Luis: "Primero te quiero felicitar por la elección del repertorio. Es un tema que me encanta. Lo hiciste muy bien y me alegra que estés en el equipo de Lali y en La Voz". Y luego hizo lo propio con su colega: "Y te felicito, Lali, por esa cabeza tan abierta".