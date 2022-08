La tremenda confesión sexual de Yanina Latorre en América TV: "En el colegio"

Yanina Latorre decidió compartir una fuerte confesión sexual en LAM y causó revuelo en la pantalla de América TV. El fuerte testimonio de la panelista y esposa de Diego Latorre.

Yanina Latorre hizo una sorpresiva confesión que causó muchísimo revuelo en América TV. La famosa panelista de LAM contó en vivo detalles sobre la primera relación sexual que tuvo en su vida y dejó con la boca abierta a sus compañeras del programa.

En una ronda de anécdotas personales, Nazarena Vélez alzó la voz y reveló: "Antes de morir quiero estar con una mujer en la cama". Yanina reaccionó al respecto y contó su particular historia sobre cómo fue su primera experiencia en el sexo: "Lo conté un montón de veces, mi debut sexual fue con una mujer". Y entre risas, aseguró: "Me encantan las minas".

Como si fuera poco, y mientras todo el panel la escuchaba atentamente, Yanina precisó que dicha situación tuvo lugar "a los 16 años, cuando iba al colegio". Y profundizó: "Era la única manera que teníamos de entretenernos porque íbamos a colegio de monjas". "No puedo contarlo, no es un programa pornográfico. Pero fue en un colegio de monjas, lo más a mano que tenía. Detalles no. Recomiendo, mucho mejor", agregó.

Por otra parte, la esposa de Diego Latorre recordó las otras parejas que tuvo en su vida y hasta se animó a dar algunos nombres: "Yo fui noviera larga. Me casé joven, pero tuve tres novios. Marcelo Toscano, Negro Cohelo; a los dos los dejé yo. El tercero fue polémico. A Emilito lo quiero mucho, pero me cagó con Beatriz Salomón". "Se llama Emilio Longo. Es el primo hermano del padre de mis sobrinos, por lo que lo cruzo de vez en cuando", añadió.

La propuesta política que recibió Yanina Latorre

Yanina Latorre recibió una propuesta inesperada: formar parte de un partido político junto a Alberto Samid y Esmeralda Mitre. Después de mucha incertidumbre sobre cuál sería su decisión, la mediática rompió el silencio. Este rumor salió a la luz luego de que el empresario de la carne publicara en Twitter: "Estoy hablando con Esmeralda Mitre y Yanina Latorre para hacer una fórmula conjunta y cerrar la grieta". Una usuaria etiquetó a la panelista y le puso: "Decime que no es verdad, Yanina, porque me descompongo".

Latorre, quien en este momento está en Miami, citó el tweet de esta usuaria y le contestó: "¡Ni disfrazada de mono!". Más tarde, Ángel de Brito le preguntó en LAM si era cierta la declaración de Samid y la panelista le mandó un audio aclarando todo. "Qué gracioso este hombre. No entiendo cómo este señor dice que está hablando conmigo y con Esmeralda. Primero, no hay nadie más alejado a mi pensamiento que Esmeralda Mitre. Segundo, yo nunca haría política", comenzó la mediática.

"Tercero, él me llamó el mismo día que yo estaba camino al aeropuerto para venir a Miami y me dijo que le gustaría candidatearse y que le gustaría contar conmigo para la fórmula. Le dije que no, que de ninguna manera. Le dije que era apolítica y que no me interesaba para nada la situación", siguió.

Yanina aclaró que además eso iría en contra de sus principios. "Acordate cómo me enojé con Cinthia Fernández cuando se candidateó. Me parece que una persona que no es militante, que no trabaja, que no hizo toda una carrera en política, no debería postularse. No estoy hablando con nadie para ninguna candidatura política, ¡por Dios!", cerró.