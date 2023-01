La Tora filtró un dato secreto y estalló la polémica contra Telefe: "¿Quién se lo dijo?"

Lucila "La Tora" Villar reveló que escuchó lo que dijo Camila en el confesionario y estalló la polémica con la producción de Telefe.

Lucila "La Tora" Villar encendió la polémica en la producción de Telefe. A la participante se la escuchó hablar con otra persona de la casa de Gran Hermano sobre la nominación que hizo Camila Lattanzio, algo que es imposible de saber, por lo que los fanáticos del reality show reaccionaron de manera contundente.

Mientras las cámaras de Gran Hermano enfocaban a Walter "Alfa", Camila y Marcos en la pileta, de fondo y muy sutilmente, se escuchó la palabra de "La Tora", momento captado por una seguidora del programa. "Si agudizan el oido, se escucha a "La Tora" hablando de fondo con alguien y contándole todo lo que Camila dijo en el confesionario cuando la nominó", describió.

"Lo peor es que está diciendo que yo me copio de ella, de su personalidad", dijo la participante que ingresó a través del repechaje. "En la cámara lo dijo", agregó a su relato, dejando a todos atónitos, dado que nadie debería saber lo que cada uno exprese adentro del confesionario, y menos en una gala de eliminación.

A raíz de esto, se dispararon distintas especulaciones con respecto a lo que pueda filtrar la producción de Telefe. Por otro lado, hay otras personas que aseguran que Camila le contó a quién votó a Julieta y Daniela, y las jóvenes se lo hicieron saber a "La Tora".

La insólita condición de Gran Hermano para que Julieta Poggio festeje su cumpleaños

Julieta Poggio aprovechó el resultado de la placa de nominados y, al ver que no estaba en riesgo de eliminación para el domingo, sorprendió a Gran Hermano en el confesionario con un particular pedido. El lunes 9 de enero, la participante cumple 21 años y pidió poder festejar en la casa con una "pool party", pero la producción no se la hizo tan fácil.

Poggio pidió festejar su cumpleaños debido a que, como cumple en enero, casi nunca lo puede festejar porque la mayoría de sus amigos están de vacaciones. Por este motivo, la voz de Gran Hermano decidió cumplirle su petición siempre y cuando ella cumpliera con una "misión especial" antes del domingo por la noche.

“Bueno, hablemos un poquito de lo de ayer, de los negocios. Me pediste una fiesta en la pileta por tu cumpleaños y estuve pensando y estoy dispuesto a brindarte el festejo. Siempre y cuando lleves a cabo una misión secreta que tengo para proponerte”, empezó por decirle Gran Hermano a Julieta luego de convocarla al confesionario.

En este marco, continuó: “Yo se que te gusta mucho bailar y el desafío que te propongo es que Walter y Ariel realicen juntos una coreo marcada por vos". Ante la dificultad que podría presentarle el desafío, Gran Hermano añadió: "Podés pedir ayuda, pero sin mencionar esto que es un secreto entre vos y yo. Tenés tiempo hasta el domingo hasta la noche”.