La televisión se despide de Nicolás Repetto tras un fuerte anuncio.

Nicolás Repetto fue protagonista de una fuerte noticia que sorprende a la televisión, medio que lo vio crecer como conductor, ya que se trata de un nuevo capítulo en su vida, alejado de la pantalla. El anuncio oficial de Repetto y la historia detrás de su alejamiento de la televisión para desarrollar su nueva faceta artística.

En A la Tarde (América TV) la conductora Karina Mazzocco le dio pie al periodista Gustavo Descalzi para contar la primicia que rige en torno a la carrera profesional de Nicolás Repetto y este confirmó: "La mega estrella que no sé si va a abandonar la profesión, pero que va a incursionar en esta rama artística como cantante es el conductor argentino, periodista, Nicolás Repetto".

Después de anunciar que el exesposo de Reina Reech y actual pareja de Florencia Raggi se dedicará a explorar su faceta como cantante, el periodista explicó cómo fue su despertar con el canto: "Hace un par de años en una reunión de amigos alguien empezó a tararear, parece que apareció una guitarra y se ve que los amigos estaban con algunos copetines encima o realmente lo querían a Repetto que le dijeron 'no cantás tan mal'".

Por su parte, Nicolás Repetto compartió en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a toda su banda y anunció: "Si vas a lanzar tu música que sea con esta banda". En la banda de Nicolás Repetto también se encuentra Renata Repetto, la hija que tuvo con la actriz Florencia Raggi.

"Me discriminaron": tensión por la historia de Vicuña con Repetto al borde de las piñas

Benjamín Vicuña es uno de los actores más reconocidos de la televisión argentina por la cantidad de series y películas en las que trabajó a lo largo de su trayectoria. El artista de 45 años viene de revelar una tensa historia dentro del mundo del espectáculo que involucra a Nicolás Reppeto y pocos conocían, por lo que su testimonio causó todo tipo de reacciones.

El actor chileno estuvo de invitado en La Noche Perfecta, el late night show conducido por Sebastián Wainraich en El Trece. Entre otros temas vinculados a su carrera profesional y su vida personal, salió a la luz la tensa historia que tiene con Nicolás Repetto, el famoso conductor que se alejó de los medios desde hace unos años.

"Era el club del amiguismo, el remate de la anécdota termina demostrando que a mí me discriminaron", comenzó. "Tuvimos un pequeño encontrón, de repente me viene por detrás y yo, sin querer queriendo, reacciono con un codito. Y el señor reacciona directamente con un cabezazo", reveló Vicuña sobre lo que pasó con Reppeto en un partido de fútbol disputado en Uruguay.

"Después nos reímos, nos hemos encontrado muchas veces en diferentes lugares, nos reímos de la situación", agregó. La anécdota no terminó ahí, ya que el actor expuso que luego del enfrentamiento con el exconductor de Sábado Bus, el árbitro tomó una decisión inesperada. "Lo eligieron a él y me mandaron afuera a mí y quedé como El Chavo del 8 mirando el partido así. Lloré un ratito, agarré mis zapatitos y me fui caminando", concluyó Vicuña.