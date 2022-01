La sorpresiva revelación de Malena Guinzburg sobre su ingreso en MasterChef: "¿Quién sos?"

En una reciente entrevista, la humorista mandó al frente al competidor que no le dio la mejor bienvenida al certamen de cocina.

Durante la última gala de eliminación, Malena Guinzburg tuvo la oportunidad de competir para ganarse su puesto dentro de MasterChef Celebrity. Luego de hacer dos preparaciones que convencieron al jurado, la humorista logró ingresar al certamen, pero parece que no fue recibida de brazos abiertos por sus compañeros, especialmente por uno en particular.

Malena hizo su aparición al programa como reemplazo de Mica Viciconte, pero su presencia gustó tanto que la producción le dio la oportunidad de ingresar a mitad de la competencia. Por este motivo, pese a que se mostró muy entusiasmada por este nuevo desafío, luego de entrar a MasterChef, Guinzburg contó que Joaquín Levinton no la había recibido de la mejor manera.

"Sentí un poquito de miradas de ‘ah, bueno, acá a mitad del concurso puede entrar cualquiera’", expresó la humorista en diálogo con "La China" Ansa durante el programa ViajeChef, luego de ser consultada por el recibimiento por parte de sus compañeros. En este marco, Guinzburg contó que "Joaquín (Levinton) era quizá el más reacio".

"Primero me preguntó ‘¿quién sos?’. Y le dije ‘es una pregunta muy filosófica’. ‘¿Sos famosa?’, me preguntó después", confesó Malena. De esta manera dejó en claro que el ex líder de Turf no habría estado muy feliz con la llegada de la humorista, ya que luego de este gesto se mostraría muy distante de la actriz. "Yo no sé cuán contento está con mi incorporación", concluyó la actriz sobre su vínculo con el cantante.

El desafío de la noche: Malena jugó y ganó

Mientras que en la velada de domingo algunos de sus compañeros luchaban por mantener su puesto en el certamen, Malena Guinzburg se disputaba un puesto dentro del certamen de Telefe. Sin embargo, a diferencia de los demás competidores, la humorista tuvo que realizar dos platillos para demostrar que realmente estaba dispuesta a darlo rodo para formar parte del show.

La consigna de la noche era preparar platillos con café ya sea dulces o salados, según lo que le correspondiera a cada uno. Pero Malena tuvo que hacer ambos y con unas costillas de cordero marinadas en café y una pequeña porción de torta para acompañar la merienda de café, Guinzburg triunfó y demostró que tenía mucho material para competir en las cocinas.

Con la incorporación de Malena, el certamen se extenderá hasta abril de este año ya que ahora cuenta con más participantes debido al repechaje y al ingreso de la humorista. Asimismo, también se confirmó que habrá una cuarta temporada del certamen, pero en el último trimestre del año.