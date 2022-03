La sorpresa de Cinthia Fernández al revisarle la cabeza a Rulo Schijman: "¡Encontré uno!"

Cinthia Fernández le revisó la cabeza a "Rulo" Schijman en vivo durante Momento D: su reacción al encontrarle algo.

Cinthia Fernández protagonizó un cómico momento junto a Darián “Rulo” Schijman durante Momento D (El Trece). Todo empezó cuando ella interrumpió el programa para decir que había visto a su compañero rascarse la cabeza en reiteradas ocasiones. Ante esto, le ofreció revisarle la cabeza en vivo para ver si le encontraba piojos y se entretuvo un largo rato investigando su cuero cabelludo.

Cuando Cinthia lo vio rascándose, empezó a pedir a gritos si podía revisarlo. Ante la acusación de que quizás tenía piojos, “Rulo” se defendió: “¡No! Me estaba acomodando el micrófono. Pero puede ser, igual”. “Ella debe ser una experta, con tres nenas, me imagino que sabe perfectamente del tema”, dijo Fabián Domán sobre la panelista, quien es madre de tres nenas.

“Ah, sí, olvidate, tengo en casa un lugar especial con mucha luz, brillan como luciérnagas esas cabezas, sacás todo”, le respondió ella. De repente se levantó de su lugar y empezó a buscar entre los mechones de pelo. Como “Rulo” es padre de una niña de 4 años, sus colegas concluyeron en que es bastante posible que se haya contagiado alguno.

“¡Pará, pará! ¡Te juro por Dios que te encontré uno! ¡Mirá, mirá!”, empezó a gritar Cinthia. “No, no. No tengo nada. No hay nada ahí”, le respondió “Rulo”. Ella se acercó a la cámara e intentó mostrar la evidencia, aunque como era de esperarse, fue imposible enfocar algo tan ínfimo. “¡Rulo piojoso!”, empezaron a gritarle sus compañeros a modo de broma.

Domán aprovechó para darle un mensaje a su audiencia sobre era un horario perfecto para revisar las cabezas de los niños, ahora que comenzaron las clases. “Esto está pasando en las casas del país, porque esta es la hora de revisar las cabezas después de que fueron al colegio y empiezan las picazones”, sentenció.

Pediculosis: qué es y cómo combatirla

La pediculosis capilar (piojos en la cabeza) es mucho más común en niños que en adultos. Se puede combatir con distintos tratamientos, como productos de venta libre que se venden en farmacias y supermercados, o hasta con medicamentos recetados por médicos. Otra recomendación es usar lociones o champús especialmente diseñados para combatir a los piojos, pasarse el peine fino todos los días, evitar el contacto directo con las cabezas de otras personas y llevar el cabello recogido. Por otro lado, hay varias alternativas naturales para combatir la pediculosis. La más conocida es el vinagre, aunque también se pueden utilizar aceites esenciales, como extracto de eucalipto, de árbol del té o aceite de lavanda.