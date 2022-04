La sentida confesión de Martín Bossi: "Tenía miedo que no me acepten"

El humorista decidió abrir su corazón y contar una importante verdad. En sus comienzos, Martín Bossi intentó ocultar su personalidad y explicó de qué manera lo llevó a cabo.

Martín Bossi está entre los humoristas e imitadores más importantes de la República Argentina. Sin embargo, actualmente decidió enfocarse en shows que focalicen en su persona y no tanto en ocultarse detrás de diferentes personajes. Esta determinación tiene una explicación, y la misma fue develada en diálogo con La Divina noche de Dante.

"Viví muchas vidas, pero creo que es el mejor momento de mi vida porque lográs conectarte con la verdad. Mentía para decir la verdad, me disfrazaba para decir la verdad, tenía miedo de que no me acepten", explicó Martín Bossi, quien agregó: "Me ponía las máscaras porque tenía miedo. Un día, mi director y autor me dijo '¿no te das cuenta que te aplauden por no ser vos?'. Fue duro, y a partir de los 40 los espectáculos que fui haciendo tuvieron que ver más con la verdad".

Sobre su vida privada y vistas a futuro, Martín Bossi aseguró sentirse libre ya que se considera ligado completamente a la vida en el planeta Tierra: "El otro día le dije a una amiga algo que a mí me pasa. Yo no estoy tan aferrado al tiempo, por eso soy un hombre más libre". Por otra parte, realizó una llamativa comparación: "Nos pusieron un preservativo a la sonrisa, cuando hacemos el amor tenemos que ponernos preservativo. Falta que nos pongan un preservativo en general, estamos todo con miedo. Está muy bien, es el instinto humano el sobrevivir y cuidar al otro".

Cómo le gustaría que lo recuerden a Martín Bossi

En charla con El Nueve, Martín Bossi reveló: "Quiero que mi lápida diga 'aquí yacen los restos de un gran curioso. Yo ya sé lo que es ser, pero tengo la curiosidad de saber lo que es no ser. Cuando empezás a tener un sabor dulce al final de la fiesta, y no estar tan aferrado, empezás a vivir muy libre e inclusive disfruto más la vida".

De este modo, el imitador y humorista le dio paso a una nueva etapa en su vida donde (al parecer) los personajes interpretadores quedaron a un costado y el verdadero protagonista es él mismo. Ya no se oculta detrás de máscaras, y la gente no habla del "imitador de...". Ahora es Martín Bossi, y eso es lo que él pretende que así continúe.