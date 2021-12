La sangrienta experiencia de Andrea Taboada: "Empezó a caer del techo"

Andrea Taboada reveló una aterradora experiencia que vivió en su departamento el miércoles pasado.

Andrea Taboada contó en Los Ángeles de la Mañana la insólita experiencia sangrienta que vivió en la tarde del miércoles en su departamento. "Ayer, cuando lo vi, me dije 'esto es una mala señal'", reveló la panelista ante la sorpresa de sus compañeras de LAM, que la invitaron a alojarse en sus hogares mientras espera que se solucione el problema de su departamento. Cabe recordar que el ciclo de El Trece terminará este viernes 31 de diciembre.

Estas últimas semanas fueron muy especiales para los integrantes de Los Ángeles de la Mañana, ya que el programa se despedirá de El Trece este viernes 31 de diciembre tras cinco temporadas al aire. La emoción fue una constante durante el último tiempo en el programa de Ángel de Brito, en el que las angelitas actuales fueron homenajeadas con conmovedores videos de sus pasos por el ciclo, como así también algunas antiguas integrantes del programa enviaron sus saludos. Pero lejos de la emoción, este jueves Andrea Taboada sorprendió a sus compañeras al contar una aterradora experiencia que vivió en la tarde del miércoles.

"No saben lo que le pasó a Andrea Taboada, otra vez problemas con los vecinos", introdujo el tema Ángel de Brito en el comienzo del programa de este jueves. El comentario del conductor intrigó a las demás angelitas, que no sabían de qué hablaba el periodista. "Andrea estaba en su casa y de repente de su techo -como si fuera El Exorcista- empezó a caer sangre de una grieta", contó De Brito mientras mostraba imágenes de la insólita situación. Ante la perplejidad y el asombro de las panelistas, Taboada dio más detalles de lo que sucedió.

La angelita comenzó explicando que hace unos meses, su vecino de arriba había dejado abierta una canilla del baño y la bañadera terminó rebalsando. Eso hizo que cayera agua y se formara una grieta en su techo. Al no reclamar a la administración para que se hicieran cargo de esta situación, Taboada terminó viviendo esta aterradora experiencia. "Y ayer, entro a casa, y miro al techo, veo que caían gotas de sangre, y me digo ‘No, no puede ser’. Tengo una alfombra y veo un manchón. Y después grabo y veo sangre", reveló la locutora, ante el estupor de sus compañeras de piso.

"Después me acordé que una vecina me había dicho que mi vecino de arriba había fallecido", siguió Taboada. "Es raro tu edificio, ¿no pensaste en mudarte?", le sugirió Ángel de Brito a su panelista. "Sí, ayer, cuando lo vi, me dije 'esto es una mala señal'", replicó Andrea Taboada, luego de recibir también los ofrecimientos de sus compañeras que la instaban a que visitara sus departamentos mientras se soluciona el problema.

