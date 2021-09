La riesgosa operación que se hizo Debora D'Amato para ser madre

La periodista acudió a sus redes sociales para expresarse sobre cómo llegó a tener a su hija. Débora D’Amato fue madre mediante la fertilización in vitro de un donante anónimo.

La periodista Débora D’Amato reveló en un posteo de su cuenta de Instagram los traumáticos sucesos que debió enfrentar para convertirse en madre. En su descargo, la panelista contó con lujo de detalles los tratamientos a los que debió someterse y los problemas de salud que debió solucionar para poder quedar embarazada. Todos los presentes en el estudio se sensibilizaron por su relato.

“Ese día, mi doctor Martín Anchorena me extirpó tres miomas enormes que me impedían ser mamá. No fue el único obstáculo pero en ese momento debía resolver eso para luego resolver tantas cosas más. En mi cabeza, mil pensamientos. pues ya me lo habían advertido: los miomas habían crecido mucho y estaban muy pegados al útero... Podían complicarse las cosas y tener que extirpar todo”, comenzó la periodista de América TV sobre la operación a la que se sometió.

Débora también hizo referencia a su profundo deseo de maternar y aseguró que si no hubiese podido quedar embarazada, lo hubiera hecho de otro modo. “Mi maternidad se daría de cualquier forma pues lo tenía absolutamente decidido. Era con el cuerpo pero si la vida no me lo permitía, era con todo mi corazón. Así, entregada a las manos de mi médico y a su magia para salvar mi útero, desperté de la anestesia, ya en la habitación”, sentenció y agregó: “Y mi madre, quien estaba clavada ahí, al lado mío, vio que abrí los ojos y me lo dijo: '¡Te salvó el útero, el doctor dijo que salvó todo y que te quedes tranquila que en unos meses, si querés, podés ser mamá'”.

“Mamá no sabía de mi decisión pero lo dijo. Claro, ocho años atrás empezaba a dar pasos y otros seis comenzaba formalmente el camino para que hoy, Lola, esté a mi lado enseñándome día a día en esta vida impensada”, concluyó y causó emoción en todos sus seguidores de la red social.

Débora D’Amato sobre la lactancia

En una reciente publicación, en la semana de la lactancia, D’Amato se refirió al proceso que todas las personas gestantes atraviesan y lanzó: “Lola tomó la teta hasta hace poco tiempo. Dos años y medio más precisamente. Pensé que no podría porque inicialmente no era un éxito mi lactancia y de hecho, sin saber cómo sería, tenía decidido que sería lactancia mixta. Duró más de lo que creí. Fuimos felices y la recomiendo. Podes no poder. Podes no tener (leche). Podés incluso no querer más o no tener ganas y estas en todo tu derecho”, sobre su propia experiencia.