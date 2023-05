La revelación íntima de Viviana Canosa que sorprendió: "Le doy"

La conductora de televisión habló sobre sus vínculos con hombres y sorprendió con su respuesta. Viviana Canosa habló al respecto en diálogo con Yanina Latorre y Ángel de Brito.

Viviana Canosa habló sobre su presente amoroso y dio a conocer cómo vive su momento personal después de su separación de Alejandro Borensztein. La conductora de televisión dialogó con Yanina Latorre y Ángel de Brito y dejó atónitos a sus colegas al contar la promesa que hizo.

Latorre debutó como conductora radial y protagonizó una charla en el dial con De Brito y Canosa, presentadora que también tiene su programa en la FM El Observador. La mamá de Lola y Diego Latorre le preguntó a la periodista si estaba en pareja o si se estaba viendo con alguien y la exchimentera fue tajante en su respuesta.

"Nada, me prometí que al próximo que aparezca le doy. Hace muchísimo estoy soltera. Pero tengo que verlo y tener ganas de tirarlo contra una pared y en vivo", respondió Canosa a la pregunta de Yanina. Y cerró: "Ojo, soy re mojigata y tengo una cosa de conservadora, pero me gusta siempre uno solo al mismo tiempo".

Laura Ubfal apuntó contra Viviana Canosa por sus discursos de odio

"Sé quién es quién y digo lo que pienso. Que en este momento Viviana Canosa entre a LN+ me parece una vergüenza, por ejemplo, porque por plata y rating no podés hacer cualquier cosa", comenzó su descargo Ubfal en alusión al pase de Canosa a La Nación. Y sumó: "Habrá gente que quizás no me llame por decir lo que pienso, y otros que sí, pero, citando a mi gran amigo Carlos Rottemberg, opino que no hay más periodismo. Ahora hay pagos de un lado o del otro y nadie se la juega por lo que piensa y siente. De lo que yo supe que era periodismo hoy no queda casi nada".

Ubfal se mostró enojada con La Nación por un desplante hacia ella en el pasado y agregó: "Es un ejemplo de lo que se puede hacer por un poco de poder. Medios que otrora fueron respetables como La Nación viran hacia esto. Es muy gracioso pensar que hubieran podido marcar mi historia: cuando La Nación, que hace muy malos negocios, compra Radio Del Plata, yo trabajaba en la emisora y recibí el llamado de Claudio Escribano, ex subdirector del diario en ese momento, quien me dijo ‘yo quiero que usted dirija el suplemento de Espectáculos de La Nación’. Le agradecí pero le respondí ‘¿usted me ve sentada con todos hombres de traje? Prefiero mandarlo por fax".