La revelación íntima de Ariel en Gran Hermano que sorprendió a todos: "Una asquerosidad"

El participante de Gran Hermano se pronunció sobre la masturbación y habló sin tapujos al respecto. Ariel dialogó con Julieta sobre el tema.

Ariel de Gran Hermano sorprendió a sus compañeros cuando se refirió a la masturbación en medio de una charla en el patio de la casa y Julieta le hizo una incisiva pregunta. El concursante dio a conocer un dato sobre su intimidad en relación a ese tema y su compañera lanzó un dato que lo alarmó.

El participante estaba sentado en uno de los sillones del patio de la casa de Telefe, junto con sus compañeros Romina, "Alfa" y Julieta. Cuando la exdiputada exponía un argumento sobre una conversación anterior, el concursante que ingresó a la casa en la mitad de la competencia junto con Camila dio lugar a un tópico que nadie se esperaba.

Ariel: Ayer hablábamos con Maxi. Boluda, los hombres nos hacemos la paja una vez por día mínimo

Julieta: ¿Acá?

Ariel: ¡No, acá no! Sería una asquerosidad. Un chancho jabalí

Julieta: Yo sé de alguien que lo hizo

Ariel: ¿Acá?

Julieta: Sí

Ariel: ¡Ay no! Qué asco. ¿Hombre o mujer?

Julieta: Hombre

Ariel: ¡No! ¿Y qué pidió el consentimiento? Ayer decíamos con Maxi que extrañábamos eso

Ariel se desnudó en el patio de Gran Hermano y Alfa se enojó

Ariel se sentó desnudo en una de las sillas de la mesa de afuera de la casa de Gran Hermano y, al verlo, Alfa se sacó y le dijo de todo. "Ey, Maxi. Está en pelotas en el sillón. ¡Qué asco, qué asco! Hermano, hay que cambiarse en el baño. Ese sillón lo usan todos, no te podés sentar en bolas en cualquier silla donde se sientan todos", soltó el concursante más longevo de la casa, indignado.

"No me hinches las pelotas, estoy limpio, 'Alfa", respondió el participante que quedó en el segundo lugar de los más votados en la última gala de eliminaciones, en la que Coti salió el juego. "Dejate de joder, me cambio todos los días acá. ¿Es muy asqueroso en serio?", soltó Ariel. Por su parte, Maxi adhirió al punto de vista de Alfa y de buena manera le pidió a su compañero: "Y, hay muchos a los que sí les da asco. Poné una toalla abajo, de última... Te digo porque lo escuché y aparte a mí también un poco me da".

"Ah, bueno. Son cosas que en serio no me doy cuenta. Ni me di cuenta, ahora me cambio allá. Pero todos los días me cambio ahí", concluyó Ariel.