La revelación de Alejandro Fantino en su despedida de Intratables: "No depende de mí"

El conductor de televisión habló sobre los motivos de su salida de Intratables y contó cómo será su futuro profesional. Alejandro Fantino se expresó sobre su reacción ante la poca duración de su estadía en el programa.

Alejandro Fantino se despidió de Intratables menos de un año de asumir la conducción del ciclo. El presentador de TV expresó palabras de agradecimiento y destacó la experiencia que significó para él ser el conductor del emblemático programa de América TV.

"Quiero tomarme dos minutos para decir dos cositas. En televisión pasa algo, por lo menos yo lo interpreto así o lo tomo así. Pasa algo que le pasa a un bailarín, un jugador de fútbol o a un jugador de tenis. Yo vengo del mundo del periodismo deportivo y aparte soy una persona que ama el deporte, en su entonces, entiendo esta profesión un poco deportivamente", comenzó su descargo Fantino y utilizó una metáfora para hacer saber al público el significado de Intratables en los medios. "Es un equipo de fútbol, es una institución, es como decir ‘juego al fútbol y me di el gusto de jugar en el Real Madrid o en el Barcelona, o en el Inter, en Boca o en River, pero es un equipo grande’", enunció.

Alejandro Fantino expresó que sabía desde un principio que su paso por el programa no iba a ser extenso e informó cómo continuará su situación con el canal: "Yo tengo unos meses más de contrato con el canal y no sé si seguiré o no seguiré porque son cuestiones que por supuesto de una dinámica que se va dando a medida de los tiempos de la televisión. Son cuestiones que no defino yo y no depende mi solamente, depende de ambos".

"Cuando me lo propuso Daniel Vila a venir a conducir Intratables me tiré de cabeza. Primero porque es un equipo grande y tenía ganas de jugar en un equipo grande como este. Tuve que dejar algunas cosas muy importantes para mí como, por ejemplo, ESPN", continuó el periodista. Y cerró: "Yo trabajo en Disney en una señal internacional y me corrí a la señal número dos para poder estar acá porque quería jugar en este equipo".

La respuesta de Alejandro Fantino tras las críticas por su pase a Intratables

El conductor fue criticado cuando ingresó a Intratables por algunos cambios de formato que impulsó en comparación. "Hacer un programa como Intratables es hacer un doctorado en televisión. Es un lugar donde se tocan todas las teclas, se pasa por todo los ánimos, navegás por aguas turbulentas y por momentos calmás”, expresó en agosto del año pasado Fantino. Y concluyó: "Vamos a volver al formato original de Intratables porque es lo que quiere la gente".