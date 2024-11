La respuesta súper íntima de Marcelo Tinelli ante una pegunta de Yanina Latorre: "Firme"

Marcelo Tinelli sorprendió con su revelación a Yanina Latorre.

Yanina Latorre es una de las figuras de la televisión más punzantes y directas a la hora de hacer preguntas al aire y, en un reciente encuentro con Viviana Canosa, la conductora demostró ese espíritu una vez más. La blonda llamó en vivo a Marcelo Tinelli para hacerle una consulta íntima, en relación a lo que hablaban con la periodista.

Canosa y Latorre suelen tener encuentros públicos explosivos, en los que hablan temas sexuales sin tapujos, y así se dio una reciente entrevista de Yanina a su colega en su ciclo de Bondi. En ese diálogo con las conductoras hablaban sobre tener intimidad con hombres mayores de 60 y se refirieron a un aspecto físico en común de muchos de ellos, por lo que Latorre decidió consultarle a Tinelli si él también lo tenía.

Yanina y Viviana había aludido a que las pieles genitales suelen estar más "caídas" en hombres mayores y en ese momento Latorre le consultó a Tinelli cómo era su caso. "Qué lindo escucharlas juntas. Siempre hablan de temas sexuales, son tremendas. Se deben haber topado con gente mayor de 60 con deficiencias, averiados. Yo tengo todo muy firme, muy firme. No creo ser la excepción, amigos míos también tienen todo muy firme", soltó en su audio de respuesta a su amiga.

La acusación de Viviana Canosa a Javier Milei

"Un día que fui a votar en las PASO me pasó una moto por los pies, chicos. Yo dije que era un accidente pero mi abogado me dice 'te pasó una moto por arriba de los pies'. Yo me metí con los heavies cuando te sacaban el laburo, perdí el laburo porque cuando Santa María compró el canal a mí me dejaron afuera", comentó Canosa. En ese momento, Latorre le preguntó si pensaba que estaba afuera de LN+ y El Observador por Milei y ella respondió: "Sí, obvio. Me lo dijo Juan Cruz Ávila, es clarísimo. Pero también debo ser honesta: el tipo dijo 'si sigue hablando de mí, esta mina no tiene laburo'. Juan Cruz fue súper honesto conmigo, me dijo 'Milei llamó y dijo que con vos se terminaba'".

La sorprendente revelación de Yanina Latorre sobre Cristina Kirchner

"Quiero decir una cosa, ahora me van a cancelar: a mí me cae bien Cristina Kirchner", soltó la conductora de El Observador, ante la mirada atónita de su interlocutor. Y sumó: "Sacala de su ideología. Me parece una genia. Quiero tomar un vino con ella. No pienso como ella, no tengo la misma ideología, pero hay algo de ella que me atrae. Imaginate con todo lo que digo... todavía nunca me bloqueó y la sigo".

El duro momento que atravesó Tinelli en su juventud

"El peor momento de mi vida, el infierno, fue cuando perdimos un bebé antes de que naciera, con Sole. Yo no lo hablado mucho, pero perdimos un bebé de ocho meses", empezó por contar con gran pesar. Asimismo, sumó: "Era mi primer varón, que hoy tendría 38 años y salió fallecido de su panza porque tuvo un desprendimiento abrupto de placenta".