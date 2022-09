La respuesta del Pollo Vignolo a Fantino: "Peleando solo"

Tras las críticas y comentarios de Alejandro Fantino, Sebastián "El Pollo" Vignolo reaccionó y le respondió con un mensaje contundente. Qué fue lo que le dijo el conductor de ESPN.

Sebastián "El Pollo" Vignolo decidió hacer su descargo tras las críticas y comentarios que recibió por parte de Alejandro Fantino, quien lo criticó con un testimonio muy fuerte que ofreció en su primer programa de Multiverso Fantino, transmitido por Neura. El conductor lanzó un contundente mensaje y reavivó el fuego entre los periodistas de ESPN.

De acuerdo a lo que dieron a conocer en Socios del Espectáculo en la transmisión del pasado miércoles 28 de septiembre, "El Pollo" le respondió a Fantino. Fue Karina Iavícoli, panelista del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la encargada de filtrarlo.

"Lo contacté al Pollo Vignolo para saber qué opinaba, hizo como una pausa porque estaba manejando y dijo 'no tengo nada para decir al respecto'", reveló la periodista, quien resaltó que el presentador se mostró sorprendido. "O sea que Alejandro va a quedar peleando solo", concluyó Iavícoli.

Sebastián "El Pollo" Vignolo y Alejandro Fantino protagonizan una escandalosa pelea en ESPN.

Por su parte, Pallares consideró que Vignolo le dará una respuesta a Fantino por medio de su programa de TV en ESPN. "Ya va a contestar 'El Pollo', que tiene sangre. Son todas celebridades y estrellas del periodismo deportivo", sostuvo.

Alejandro Fantino destrozó a El Pollo Vignolo en su nuevo programa de radio

En el primer programa de radio transmitido por Neura, Alejandro Fantino hizo un editorial en el que marcó "qué es el poder". De hecho, opinó que "es aquel que puede establecer un modo de decir las cosas" y agregó que "el poder es Vignolo". "Vignolo es poder, representa al poder comunicacional. El fútbol se dice como lo dice Vignolo", profundizó.

Asimismo, el conductor respondió una consulta sobre un posible viaje con "El Pollo" y Closs al Mundial de Qatar 2022. En este punto, le preguntaron: "¿Qué pasa si mañana vienen y te dicen 'tenés un pase libre para ir a Qatar con Closs y Vignolo?'". Y respondió: "Lo escupo en la cara al que me lo produce y me lo propone. Y no sé si terminamos a las piñas...".

Después de haber lanzado la tajante respuesta, prosiguió: "Lo digo en el sentido de que le digo lo que siento. ¿Vos no me conocés? Vos sos un irrespetuoso. ¿Me proponés ir con Vignolo y con Closs al Mundial? No, papá. Estás equivocado, me estás faltando el respeto". "Te estás metiendo conmigo, con la memoria de mi padre que siempre me dijo 'siempre de pie, nunca de rodillas'", señaló.

Alejandro Fantino apuntó contra Mariano Closs en su nuevo programa de radio

Por otra parte, Alejandro Fantino se tomó unos minutos para hacer un fuerte descargo contra Mariano Closs, a quien tuvo como compañero en ESPN. "Que nunca más nadie me diga como Mariano Closs, en el periodismo deportivo clásico en una noche futbolera, 'esto es fútbol'. Me hizo acordar a Leónidas cuando le dijo al persa 'esto es Esparta', le pateó el pecho y lo tiró a un aljibe", disparó.

A modo de advertencia, y con mucha bronca, sostuvo: "¡A mí no me patea el pecho nadie! ¿Esto es fútbol? Esto también es fútbol. Yo no soy un mercenario de Jerjes. Tengo los huevos grandes como un Fiat 600 y 432 espadas en la espalda. Me decís 'esto es fútbol' y yo te digo 'Neura también es fútbol', así que arrancamos de esta manera. La próxima va a ser un poquito más picante".