La repudiable confesión de Maxi de Gran Hermano que lo pone contra las cuerdas: "Fotos eróticas"

El participante de Gran Hermano realizó una confesión que sembró la polémica entre los fanáticos del reality show de Telefe.

Maximiliano Guidici, el participante de Gran Hermano, sorprendió a todos tras confesar una situación que despertó todo tipo de reacciones en las redes sociales por los fanáticos del programa de Telefe. El cordobés dijo que guardó contenido erótico de una mujer que conoció hace un tiempo en una tarjeta de memoria.

Todo comenzó por una charla que tuvo con Marcos, Agustín, Nacho, Thiago y Conejo, a quienes les dijo sobre el repudiable accionar. "Una vez vino un primo de Tucumán, vamos al kiosko y después al ciber y estaba ella, nos ponemos a charlar y cuando terminamos de comprar, mi primo me dice 'cómo te mira esa chica', yo le dije que no, que nos llevábamos re bien y era una amiga", relató en primera instancia.

"En un momento, ella me dice 'mirá, te quiero mostrar algo pero no le podés decir a nadie'. Entramos a una de las computadoras, pone su mail, le veo cuando pone la clave, y entra y se había sacado fotos sola como íntimas, eróticas, pero no se le veía nada. Entonces le veo el mail, entro con una tarjeta de memoria y le choreo las fotos", expresó sin tapujos. Algo similar había dicho Agustín Guardis días atrás, ya que expuso que tenía fotos eróticas de mujeres con las que se habló y amenazó con publicarlas "si se mandan algún moco".

Esta situación fue tema de conversación en las redes sociales, más que nada en Twitter, teniendo en cuenta que violar la privacidad de una persona es un delito. Por el momento, desde la producción de Gran Hermano y Telefe no emitieron ningún comunicado al respecto y solo se limitó al repudio generalizado entre los fanáticos del reality show.

La inesperada confesión de Agustín de Gran Hermano

Agustín de Gran Hermano reveló que siempre siguió las ediciones del reality de Telefe en Argentina y dio a conocer los nombres de quienes lo inspiraron para armar sus estrategias. El concursante conocido como "Frodo" sorprendió al contar cómo pensó su juego antes de entrar a la casa.

"Soy un fanático y un estudioso de este programa. Yo tengo mis mentores que son, para empezar, Gastón Trezeguet, Nadia Epstein que me gusta mucho su juego, Cristian U y también Marcelo Corazza. Ellos me vuelan la cabeza, son los mejores", comenzó su descargo el joven en la gala de eliminaciones de Gran Hermano.

"Frodo" armó su propio juego a partir de esas influencias, para llevar algo nuevo al reality y no una cosa que ya se vio en otras ediciones. "Voy robando un poquito de cada uno, y siempre trato de llevar algo de ellos acá adelante, y algo también propio. Trato de darle una impronta, crear cosas nuevas, inventar algo y estar atento a los detalles", cerró el participante ante la mirada atenta de Santiago del Moro.