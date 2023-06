La repudiable actitud de Guillermo Francella con un fan que le pidió una foto

Un fanático no pudo evitar acercarse a Guillermo Francella cuando se lo encontró en la Avenida Corrientes y el actor, lejos de mostrarse empático, reaccionó de una forma muy polémica.

Guillermo Francella fue uno de los famosos que asistieron al estreno para prensa de Matilda, El Musical en el teatro Gran Rex y quedó envuelto en una polémica por mostrarse negado a tener un intercambio con un fan que le pidió una foto. Las cámaras capturaron el momento justo en que el actor de Casados con Hijos optó por ignorar al chico y las críticas de "Pampito" ante la actitud que quedó bajo la lupa.

El video fue revelado en Mañanísima (Ciudad Magazine) y el panelista "Pampito" lo presentó sin privarse de arrojar una picante ironía sobre el accionar del popular actor, que recientemente protagonizó el thriller La extorsión. "Ayer se estrenó la obra Matilda y hubo una alfombra roja espectacular. Hubo muchísimos invitados y uno de ellos fue Guillermo Francella. Se escondió atrás de una columna para hablar por teléfono", contó.

"Además, metió un amague salió y, cuando vio que estaban todos los periodistas, volvió a esconderse", agregó el panelista Facundo Ventura, enumerando la estrategia del actor. "En el video se ve que un chico le pide una foto, él no quiere y hace un acting con la manito como que no puede hablar", sumó.

"Qué bien que actuó igual. Parecía una conversación de verdad", acotó Estefi Berardi, tentada de risa. Sin ocultar su enojo con Francella, "Pampito" soltó un lapidario comentario en total desaprobación de su modus operandi para esquivar al fan: "Pero si vas a un estreno de prensa, da una nota y sacate una foto con la gente".

Guillermo Francella se la pudrió a Santiago Maratea y sus colectas: "No le donaría"

Francella, reconocido hincha de "La Academia", brindó declaraciones a TNT Sports y se refirió a uno de los temas futbolísticos del momento y a la tarea de Maratea. Pese a que todos esperaban una respuesta más amigable y que el actor dejara de lado la enemistad entre los dos clubes de Avellaneda, las palabras del también humorista fueron en sentido contrario. “No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida, nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, sentenció el actor de Casados con Hijos.

“Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos. A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, afirmó, fulminante con la tarea de Maratea.

El intérprete hizo una comparación entre la situación de virtual quiebra actual que atraviesa Independiente y una crisis que atravesó Racing, tiempo atrás: “Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”.