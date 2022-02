La reacción de Wanda Nara cuando le preguntaron por qué Icardi cerró su Instagram

Wanda Nara rompió el silencio sobre la decisión de Mauro Icardi de irse de Instagram de Instagram de manera inesperada, en medio de los rumores de ruptura.

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen en el centro de la polémica tras el Wandagete, el escándalo con “La China” Suárez. A lo largo de todo el escándalo, el futbolista del PSG cerró y volvió a abrir Instagram en reiteradas ocasiones y por alguna causa inexplicable. Ahora, revelaron qué dijo Wanda habló al respecto.

Lo que llamó la atención de que Icardi haya cerrado su Instagram es que justo cuando “La China” regresó a España. Según los rumores, él le había mirado las historias de Instagram y todo apuntaba a que Wanda lo obligó a cerrar su cuenta para evitar una segunda infideldad. Por otro lado, apenas unos días antes Icardi había dejado de seguir a Nara.

La abogada de Icardi, Ana Rosenfeld, conversó en el programa A la tarde y contó cómo fue la conversación que tuvo con Wanda sobre esto. Según la abogada, ella le dijo: “Mauro tiene que tener redes. ¿Cómo me voy a oponer yo a que un hombre con los seguidores que tiene, y en función de eso las marcas que lo contratan, a que interactúe?”.

Rosenfeld contó además que no se trató de un hackeo ni nada por el estilo, sino que fue Icardi quien tomó la decisión de irse de Instagram. "No hubo hackeo, no hubo nada. Ante tantos mensajes que recibía, y que todo el mundo opinaba, dijo: 'Me doy de baja y no sigo interactuando'”, explicó.

“Recibía mensajes de todo el mundo. Todos le preguntaban cosas. No eran mensajes amorosos, eh. Ojo. Mauro Icardi se sintió mal con todo lo que se generó a partir del hecho que fue público y notorio, pero que trajo como consecuencia el perdón de Wanda Nara y la reconciliación. Él consideró que no le hacía bien decir 'sigo a tantos o a ninguno'”, cerró.

¿Wanda Nara y Mauro Icardi están a punto de separarse?

Juan Etchegoyen, periodista de Mitre Live, había adelantado que pronto se van a separar. “¿Ustedes quieren saber por qué Wanda e Icardi aparecen en las redes juntos y súper enamorados? Hay un contrato sin papeles, ficticio si quieren llamarle así, de ellos dos. Hay información que me llegó de París, de que hay un contrato de palabra entre ellos que dice que se tienen que mostrar enamorados y más románticos que nunca porque hay millones de euros en juego”, informó.

Etchegoyen explicó que no solo el dinero viene de las publicidades sino del PSG, que tiene contrato con Wanda. “Hay una SRL que pertenece a Wanda Nara. Todo lo que tiene que ver con los contratos de imagen, y que son más importantes con el contrato con el PSG, están a nombre de ella. En el caso hipotético de que se separaran, el único que sale perdiendo de verdad es él, más allá de la carta que escribió que parecía una despedida”, cerró.