La reacción de Thiago, de Gran Hermano, al enterarse que su papá está preso: "Tuvo una crisis"

Thiago Medina tuvo que ser asistido por un psicólogo tras enterarse que su papá fue preso.

Thiago Medina, participante de Gran Hermano (Telefe), está pasando un muy mal momento dentro de la casa: se enteró que su papá está en prisión por un grave motivo y tuvo que ser contenido por un psicólogo.

El padre de Thiago había sido detenido algunas semanas atrás, luego de que su hijastra lo denunciara por violencia y abuso. Como las reglas del juego establecen que los jugadores no pueden saber nada sobre sus familias ni sobre el mundo externo durante su estadía en la casa, la producción no le había contado nada. Sin embargo, el joven se enteró y no pudieron ocultárselo más.

Thiago tuvo un desborde emocional tan grande que el psicólogo del reality debió intervenir. También se lo contó a Daniela, su novia dentro de la casa, y rápidamente el resto se fue enterando. En uno de los clips que se filtraron, aparece Julieta preguntándole a Walter "Alfa" si el psicólogo ya había llamado a Thiago para hablar.

“No, está durmiendo. Ahora lo que van a tener que cuidar es el griterío de afuera”, le respondió "Alfa". Fue entonces cuando Daniela sumó que Thiago “está muy angustiado y que tuvo una crisis, por eso llamaron al profesional desde la producción”.

Según varios rumores, Thiago se habría enterado porque alguien desde afuera de la casa le arrojó un papel con las noticias impresas sobre su papá. "Me puse en shock por el simple hecho de la dimensión... Todos los canales de televisión y de noticieros re famosos, con el nombre de él en el titular", les contó Daniela a sus compañeros.

Qué pasó con el papá de Thiago, de Gran Hermano

Según trascendió, el padre de Thiago habría aparecido en el domicilio en estado de ebriedad y habría lastimado y amenazado a su hijastra, llamada Camila. La joven evitó dar declaraciones sobre el tema, pero le contó a LAM (América TV) que sufrió situaciones de abuso y violencia que más adelante contará.

Santiago del Moro, el conductor del programa, llevó tranquilidad para el público y explicó que la producción estaba aplicando el protocolo que se hace en esos casos con los jugadores. "Como es de público conocimiento con respecto a todo lo que ha acontecido en las últimas horas con la familia de Thiago, queríamos comunicarles a todos ustedes que la producción de todo el programa sigue el protocolo correspondiente que se da en estos casos", comenzó.

Y aseguró que están "en contacto permanentemente con la familia dándole el apoyo y el seguimiento apropiado para esta situación tan delicada, un hecho espantoso". "Es una denuncia que corre su curso. Hubo una detención al padre de Thiago. Se está trabajando, activando todos los protocolos correspondientes con su familia y estando presentes con él también. A no preocuparse por eso", cerró Del Moro.