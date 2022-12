La reacción de Thiago cuando Daniela lo fulminó por un detalle íntimo: "Muy chiquito"

El joven se mostró angustiado por el comentario que Daniela Celis hizo sobre su miembro. Thiago Medina habló del tema con sus compañeros.

Thiago Medina se abrió ante sus compañeros de Gran Hermano y les contó que estaba angustiado por una frase que su compañera Daniela Celis, con quien tiene una relación sexoafectiva, lanzó sobre sus genitales. El joven de 19 años criticó a la participante y aseguró que él nunca le dijo ningún comentario descalificador.

"'Muy chiquito este', dijo. ¿Qué tiene que andar diciendo esas boludeces? Si yo no digo cosas de ellas, ni nada de eso. Me molesta que siempre esté tirándome para atrás, que esté diciendo que no aguanto", comenzó su descargo el concursante en diálogo con sus compañeros Maxi y Nacho. "¿Te dijo como que andás cortina?", le consultó Maxi, intrigado por el relato de Thiago.

"Sí. Y siempre que estamos ahí, disfrutando, no le molesta", respondió Thiago, sobre las contradicciones de Daniela en lo que dice y en lo que hace. Por su parte, Maxi quiso hacer sentir mejor a Thiago y soltó: "A mí me dijeron que tenía un maní, boludo, y vos te quejás".

Los usuarios de Twitter reaccionaron al recorte del momento en el Thiago contó lo vivido con Daniela y, aunque algunos empatizaron con el joven, la mayoría hicieron comentarios irónicos y burlones hacia el descargo del concursante.

No es la primera vez que Thiago se pronuncia sobre sus disconformidades en relación a su vínculo con Daniela. Hace algunas semanas, el joven contó que estaba cansado de los planteos y los llantos de la participante y soltó: "Ya me está re pudriendo. Tendría que haber entrado diciendo que era gay", en diálogo con Maxi, Alexis y Marcos.

El enojo de Marianela Mirra con Thiago de Gran Hermano

La ganadora de la edición de 2007 del reality show de Telefe opinó sobre la actual temporada y fulminó a Thiago por el momento en que el joven se acostó sobre Agustín mientras éste dormía: "Mi argumento: es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos". Mirra recibió algunas críticas por sus dichos pero se mantuvo firme: "Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión".