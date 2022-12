La reacción de Camila Homs tras el encuentro de De Paul y Tini Stoessel: "Ustedes"

Camila Homs tuvo una sorpresiva reacción luego de que se conociera que Rodrigo De Paul fue a ver a Tini Stoessel tras regresar del Mundial de Qatar. El video que publicó la modelo y ex pareja del futbolista de la Selección Argentina.

Camila Homs protagonizó un gesto que dio que hablar en las redes sociales. Luego de conocer que Rodrigo De Paul prefirió ir a ver a Tini Stoessel tras ganar el Mundial de Qatar 2022 y no a sus dos hijos, la modelo reaccionó y publicó un video sumamente picante.

Durante la jornada del pasado martes 20 de diciembre, los futbolistas de la Selección Argentina arribaron al país, celebraron la conquista ante Francia en una caravana y más tarde se reencontraron con sus familiares. Sin embargo, De Paul optó por sorprender a Tini en el Campo Argentino de Polo, donde la artista se encontraba ensayando.

Frente a dicho escenario, Camila Homs tuvo un gesto curioso en su cuenta de Instagram. Por medio de una historia que subió, escribió: "Nada para decir. ¿Ustedes? ¿Bien?". Y luego publicó un video en el que se mostró haciendo "fuck you", que significa "vete a la mierda".

Rodrigo De Paul sorprendió a Tini Stoessel tras su llegada a la Argentina por la conquista del Mundial de Qatar 2022.

Pese a que la modelo nunca aclaró que sus historias están o no dirigidas a su expareja, en las redes sociales hubo varios usuarios que aseguran que se tratan de críticas contra el mediocampista de la Selección Argentina, que prefirió reencontrarse con Tini, a quien vio en Qatar varias veces, y no a su hijo e hija que desde hace más de un mes no ve.

El reto de Lionel Messi con Rodrigo De Paul en plena caravana

Durante el histórico recorrido de la Selección Argentina por Buenos Aires para festejar el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi demostró, una vez más, que es más que un líder : en un video que se viralizó en redes sociales, el capitán argentino obligó a Rodrigo De Paul a que dejara de hacer un movimiento peligrosos en el micro.

Las más de cuatro millones que colmaron las calles y autopistas de Buenos Aires reflejaron el amor y agradecimiento hacia los jugadores por la conquista de la Copa del Mundo de Qatar. En una caravana que inició cerca de las 11.30 desde el predio que la Asociació del Fútbol Argentino en Ezeiza, el plantel argentino recorrió distintas zonas del conurbano bonaerense en un micro con el techo abierto y en el que se vivieron escenas cercanas al peligro, algo que trató de evitar Messi.

En un video que se viralizó por distintas redes sociales, se ve a De Paul saltando en el techo del omnibus y agitando una remera. Messi, que estaba sentado a su lado, le reclamó que no hiciera eso y que se sentara para evitar una posible caída, ante la peligrosidad de la acción.