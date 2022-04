La prueba que confirma que De Paul estuvo con La China Suárez: "Un desprolijo"

Una panelista de televisión dio a conocer detalles sobre el encuentro que habrían tenido Rodrigo De Paul y "La China" Suárez.

Cinthia Fernández se expresó sobre las supuestas infidelidades de Rodrigo De Paul a su exesposa Camila Homs. La panelista de Momento D aseveró que los rumores de amorío entre el futbolista y "La China" Suárez serían ciertos.

"Este fin de semana, Camila viajaría –no sé si ahora cambió los planes después de todo esto que se hizo tan mediático- a llevarle a los hijos a Rodrigo, por lo que tengo entendido", comenzó su descargo a la exparticipante de Bailando por un sueño, indignada.

Fernández reveló que De Paul y Homs habrían intentado recuperar su mala relación en varias ocasiones: "Sobre todo, en el viaje anterior que fue hace bastante poquito", enunció. Acto seguido, la expareja de Matías Defederico lapidó al deportista por su actitud: "De Paul, llevó a la China Suárez y a su exmujer actualmente, que es Camila Homs, al mismo estadio teniendo un bebé de dos meses. Dejame de hinchar. ¡Es un desprolijo total!".

El conmovedor descargo de Cinthia Fernández por un problema que afecta a una de sus hijas

"Hace dos semanas vengo con este tema del bullying. Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física. Una de mis hijas tiene una dificultad física. No voy a exponer ni especificar cuál, yo ya lo he dicho públicamente", comenzó Fernández sobre la situación que atraviesa la pequeña. La bailarina es madre de Charo y Bella (8 años) y Francesca (7). "Están dale que te dale, que te dale, dos compañeritos. Una nena y un nene de segundo grado. Mi hija vino y me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención", agregó.

Cinthia Fernández reveló que se comunicó con algunos de los padres de los niños que hostigan a su hija y contó: "Me comuniqué con uno de los padres de los chicos, porque con el otro no tengo relación porque no comparto un montón de cosas. Mi hija vuelve a llegar llorando y no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta". Finalmente, la celebridad recalcó la importancia de hablar de esos temas en los medios y responsabilizó en parte a los colegios: "Las cosas vienen de la casa, y de la segunda casa que es la escuela, donde mis hijas pasan ocho horas".