La promesa íntima de Susana Roccasalvo si Argentina gana el Mundial: "Muestro mi fotito"

La periodista Susana Roccasalvo habló de su cábala futbolera con una candente promesa en caso de que Argentina gane el Mundial Qatar 2022.

Susana Roccasalvo redobló la apuesta tras mostrar al aire de Implacables (El Nueve) su tanga de la Selección Argentina -que usa durante los partidos del equipo de Scaloni- y prometió que si el país se consagra ganador del Mundial Qatar 2022 llevará su atuendo íntimo a otro nivel de más exposición.

Durante la emisión pasada de magazine de espectáculos, Roccasalvo habló de la repercusión mediática que tuvo la revelación de su prenda-cábala íntima y comentó: “Cada uno con su cábala, las chicas con las banderas y las camisetas. Yo, ya les conté la otra vez que lo único que me quedó del otro mundial es la tanga. Pero…por ahora va bien". Con una sonrisa pícara, la periodista hizo alusión a su tanga con los colores de la bandera argentina y sumó: "El otro día me estaba maquillando y con esto en la mano”.

Entregada a la diversión, Susana Roccasalvo subió la apuesta y prometió: "Les voy a decir algo. Si sale campeón Argentina…”. “¡Salís en tanga!”, la cortó el panelista Daniel Gómez Rinaldi, generando un clima de risas en el estudio de El Nueve. Picante, la periodista contrarrestó: “No voy a prometer algo que no puedo y debo hacer…pero ¡me saco una foto en casa! Y muestro mi fotito con la tanguita, y me la saco solita ¡selfie!”.

Yanina Latorre y Nazarena Vélez le sacaron la careta a Susana Roccasalvo: "Me la hizo pasar mal"

Yanina Latorre y Nazarena Vélez apuntaron contra Susana Roccasalvo, con quien trabajaron anteriormente, y revelaron las terribles experiencias laborales que vivieron junto a la conductora. La primera en animarse a contar su vivencia fue la esposa de Diego Latorre, quien aseguró que el principal destrato que vivió por parte de la conductora fue que no la dejaba aparecer en cámara cuando era su turno de participar. Al escucharla, Nazarena tomó valor y sumó su relato.

"Yo trabajé con ella cuando Viviana Canosa se fue de su programa estando embarazada. Amalia Granata y yo éramos panelistas de un ciclo que Roccasalvo heredó. Era su vuelta a la tele con Carlitos Monti y me acuerdo que no traía información como sí hacía Carlos, Paula Varela o yo. La cosa es que cuando nosotras hablábamos, pedía que no nos poncharan, es decir, la enfocaban a ella mientras nosotras salíamos en off", aseguró Latorre.

Además, aseguró que en ese entonces en Canal Nueve "repetían los programas a la madrugada y Susana lo veía para cronometrar cuántos minutos la enfocaban a ella y cuánto a las demás". "También tenía un problema con mis piernas: pidió específicamente que me hicieran plano corto así no las mostraban al aire", sumó la panelista.

Por otro lado, Nazarena contó que la contrató la empresa Endemol para sumarse al programa de Roccasalvo y que "no fue grato trabajar con ella. "Me la hizo pasar mal. No me quería. Me acuerdo que armaba escándalos porque usaba el mismo color de labial que ella", recordó la modelo.

"Después ha dicho cosas fuertísimas sobre mí: dijo que era una inútil, que no servía para nada, que estaba con uno u otro... Yo me río, ya está, pero ha dicho cosas terribles", cerró Vélez. "Ni en pedo me tomo un café con él. Ella me calumnió, dijo que una vez caminando por Belgrano habló con un encargado de edificio que supuestamente le dijo que yo tenía propiedades no declaradas. Me acusó de un delito", concluyó Latorre.