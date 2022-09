La pregunta íntima que descolocó a Lali en vivo: "Che, es un montón"

Lali se quedó sin palabras en pleno programa. La pregunta que descolocó a la cantante argentina en un canal de España.

Lali Espósito fue descolocada en vivo por una pregunta que le hizo un televidente. La misma se pudo escuchar en boca del conductor de El Hormiguero, programa de España en donde la cantante argentina asistió y generó revuelo.

"Soy un chico de 21 años, estoy estudiando y vivo con mi padre. Ahora él tiene una novia de 34 años que me pone muchísimo. No puedo pensar en otra cosa y de vez en cuando me la encuentro por las noches en la nevera, en camiseta y bragas (bombacha), tengo que hacer como que no me doy cuenta cuando me estoy poniendo malísimo, ¿qué puedo hacer?”, consultó el joven. Lali, por su parte, respondió sin tapujos.

Tratando de ser lo más sincera posible, Lali Espósito le aconsejó: "Mirá, persona anónima a la que le gusta la novia del padre… yo soy políticamente incorrecta, no es que lo que te voy a decir es…Pero yo pienso que, hay una parte de mi cerebro que te dice ‘dale para adelante, negri, no pasa nada, la vida es una'. Siempre estamos hablando como si la novia de tu papá también te tirara onda, eso lo damos por hecho. Hay otra parte de mí que te dice ‘che es tu viejo, es un montón’. Él está en un momento de la vida, probablemente, donde le interese otra cosa del amor, quiero imaginar, aunque no hay edad para lo sexual...pero respetá a tu papá".

"Yo te diría que si podés contenerte, en este caso, te contengas. Sino, te recomiendo una canción mía que se llama ´2 son 3´. Es muy feo contener algo cuando lo querés mucho. En general, las fantasías hay que cumplirlas, pero hay algunos pequeños límites con lo afectivo, que hay que analizar un poco la situación", cerró Lali Espósito. De este modo, aconsejó a un joven que recurrió a ella para intentar solucionar cuestiones de su vida personal.

Lali Espósito armó "un viajero" y argentinizó la televisión española

Lali Espósito armó un trago conocido como "el viajero" en la televisión española y empapó de cultura argentina a miles de televidentes europeos. Rápidamente, el video de la cantante se volvió viral en las redes sociales y generó gran emoción entre sus seguidores argentinos, quienes alentaron su actitud.

Tras haber debutado como panelista de El Hormiguero, el famoso ciclo de entretenimiento español conducido por Pablo Motos, Lali Espósito decidió inaugurar una sección particular en el programa en donde difunde parte de la cultura argentina. Tras haber finalizado con La Voz Argentina, la cantante volvió a instalarse en Europa, pero con su país siempre presente.