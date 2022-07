La picantísima pelea entre La Negra Vernaci y Ángel De Brito: "Relajá, Bb"

El conductor de LAM atacó a la conductora y ella lo dejó sin palabras con su respuesta.

Ángel de Brito y "La Negra" Vernaci protagonizaron uno de los cruces más fuertes del fin de semana. Los conductores se enfrentaron en las redes sociales con picantes mensajes. El entredicho esconde una larga historia de resquemores.

Todo comenzó cuando De Brito se hizo eco de la última edición de Sobredosis de TV. El programa que volvió a conducir Vernaci junto a Juan Di Natale tuvo como invitada a la periodista Julia Mengolini, con quien el líder de LAM tiene un encono personal. Es que hace algunas semanas, un móvil del programa de América TV fue a buscar a Mengolini y ella respondió negando la nota e insultando a De Brito y sus "angelitas". Pese a que la periodista pidió expresamente que no la filmaran y no pusieran el fragmento al aire, en LAM lo hicieron público y respondieron con más insultos.

“Y Vernaci hablando de la violencia de los noteros. Ja, ja, ja”, escribió en Twitter el chimentero mientras durante la emisión de Sobredosis. Y agregó: “La que se la pasó 30 años insultando gente en un micrófono y maltratando a sus compañeros de radio. ¿Qué les pudrió el cerebro?”.

Si bien parecía que el comentario no iba a tener réplica, "La Negra" decidió contestar varias horas después. Aunque no quiso entrar en agresiones, sí lanzó un mensaje cargado de ironía. "¡Domingo! Relajá, bb", respondió junto a algunos emojis de besos.

La Negra Vernaci confesó su amor por una figura de El Destape: "Está muy bien"

"Ayer estaba escuchando a Tomás Rebord (conductor de Caricias Significativas, en El Destape Radio), que los invito a que lo escuchen atentamente porque está muy bien todo lo que hace. Lo llamé a Marcos Aramburu y le digo: 'Pasame algo de este pibe porque me da que lo tengo que escuchar'. Y me mandó algo que hace", comenzó Vernaci. El conductor de Caricias Significativas, que se emite por El Destape Radio, atraviesa un gran momento en los medios de comunicación y en las redes sociales, donde es una referencia para los jóvenes en materia política.

Y detalló que escuchó un fragmento en el que Rebord hablaba sobre las dinámicas de poder en la sociedad. "Hablaba de que en realidad somos como monos que necesitamos estar juntos, porque cuando somos más no nos hacen mierda. Y hablaba del poder, que es una fuerza, y decía que uno quiere ver al otro con poder y con fuerza, no queremos ver al otro debilitado. Y cómo lo explicó tan hermosamente... Me quedé enamorada de Rebord, así que ahora lo voy a escuchar siempre", cerró "La Negra".