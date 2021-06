La picante definición de Tartu sobre Intrusos: "Es el programa de Lussich"

El ex Intrusos, Augusto Tartu Tartúfoli dejó una picante definición sobre la dinámica entre Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la dupla a cargo del programa de espectáculos de América TV.

El 2021 marcó la salida de Jorge Rial de la conducción de Intrusos y mucho se habló sobre si el público seguiría fiel al programa de espectáculos de la tarde sin el hombre que lideró el ciclo a lo largo de más de dos décadas. Con la dupla conformada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares al frente cada tarde, Intrusos no se resintió por la salida del histórico conductor y se mantiene como uno de los programas más vistos de su señal. Augusto Tartu Tartúfoli, un exintegrante, aseguró que Pallares es "el productor" y disparó una picante definición sobre el renovado ciclo: "El programa de Lussich me encanta".

Invitado por Los Ángeles de la Mañana, Tartu opinó sobre la actualidad del programa que tiene a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich como conductores. "¿Qué te parece Intrusos hoy?", indagó Maite Peñañori. La respuesta del periodista llegó con una buena dosis de picante: "El programa de Rodrigo Lussich me encanta". Sorprendidas, las angelitas quisieron ahondar en por qué el ex Intrusos no había nombrado a Pallares.

"¿Y Pallares qué sería, el productor?", insistieron las panelistas ante la definición sin filtro de Tartu, que aclaró que Pallares cumple esa función en el programa. "Pero es una dupla...", deslizó Ángel de Brito, intentando que Tartúfoli desarrollara su escueta definición. Para explicar sus palabras, Tartu recordó que en una visita anterior a LAM había puesto en duda si la gente elegiría Intrusos sin la presencia de Rial: "Y la gente eligió Intrusos pero porque está Rodrigo, que hizo una especia de comedia musical a lo Pepito Cibrian".

"Canta, baila y actúa, hace las tres cosas. Y se agita, tiene que laburarme más el aeróbico. Tomó las riendas del programa”, desarrolló el periodista que insistió en sus dichos afirmando que para él "es el programa de Rodrigo". De todos modos, tanto el periodista como el resto en Los Ángeles de la Mañana estuvieron de acuerdo en que eso no representaba un problema para Pallares: "Adrián también permite el lucimiento de Rodrigo. Le hace la segunda. Son hermanos de la vida, socios, tienen un montón de intereses en común".

"No le pesa. Astutamente se dio cuenta de que la salvación era esa…", aseguró Tartu como para cerrar su opinión sobre el excelente presente que atraviesa Intrusos, uno de los programas más vistos de América TV. Vale recordar que tras el sorpresivo final de TV Nostra, el ciclo de espectáculos sumó especiales nocturnos para suplantar a Los Mammones, que de forma temporal se mudó al horario de las 20.30 hs.