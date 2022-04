La picante advertencia de Mica Viciconte a Fabián Cubero: "Se lo dije"

Mica Viciconte reveló que le marcó la cancha a Fabián Cubero con un fuerte comentario. Qué le dijo la modelo al exfutbolista.

Mica Viciconte volvió a captar la atención del espectáculo y la farándula argentina. Tras haber ganado MasterChef Celebrity 3, y haber quedado eliminada de MasterChef, La Revancha, la modelo generó revuelo al hablar sobre su relación con Fabián Cubero, a quien le lanzó una picante advertencia.

Luego de su salida del reality de cocina, Mica participó de la tradicional entrevista con Robertito Funes en un auto, donde comentó cómo fue su primera experiencia con un hombre que tenía hijas. "Antes de Fabi, no había salido con nadie que tengas hijos. Por supuesto que me contó todo el proceso, hay que adaptarse, uno tiene miedos: que los chicos te rechacen porque sos la nueva novia de papá. Es todo un mundo", comentó, a modo de reflexión.

Consciente de que Cubero tiene tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna) con Nicole Neumann, la campeona de la tercera temporada de MasterChef señaló que debió hacer mucho esfuerzo para tener una buena relación con las niñas: "Yo aprendí lo que está bien, lo que está mal. Aprendí a convivir, a entender". Y agregó: "A la más chiquita la conocí cuando tenía dos años y medio. Y para mí era todo nuevo. Había cosas que no sabía cómo manejar, que no sabía".

Mica Viciconte hizo una fuerte revelación sobre su relación con Fabián Cubero en una entrevista con Robertito Funes.

En tanto, Mica Viciconte reveló qué fue lo que le advirtió a Cubero en plena relación. "Un día le dije 'no sé si me imagino estar con alguien que no tenga hijos'", recordó. En tanto, dejó en claro que le encanta la vida familiar que llevar con el exfutbolista y sus hijas: "Disfruto estando sola con Fabi y disfruto hacer planes con las chicas".

Mica Viciconte recibió ayuda en la final de MasterChef Celebrity 3

En su cuenta de Instagram, Mica Viciconte le dedicó cálidas palabras a Juan Graib, chef que la ayudó a diseñar el menú de la final y los pasos a seguir para que todo salga a la perfección. "Quiero agradecerte por haberme ayudado de verdad en esta final. Sin vos no lo podría haber hecho. Gracias por tu pasión en la cocina, por venir temprano y enseñarme tus técnicas. Gracias por estos platazos", sentenció la protagonista.

Cabe destacar que Mica Viciconte no aseguró su presencia en MasterChef Celebrity al momento de recibir la propuesta. Según contó hace un tiempo, lo debió meditar bastante. "El día que me llegó la propuesta dudé mucho si aceptarla o no, porque esto significaba dejar otros trabajos en los que estaba súper cómoda. Me animé porque los desafíos en la vida están buenísimos, porque el que no arriesga no gana".