La persecución política de Juana Viale a Gladys Florimonte en vivo

La conductora interina de La Noche de Mirtha empujó a la actriz a hablar de la crisis laboral que sufre y le reprochó que haya votado a Alberto Fernández, mediante métodos bastante vergonzosos.

La mesa de Juana Viale se convirtió en un oda al antiperonismo, como suele pasar cada semana. Esta vez la víctima de ese ritual fue Gladys Florimonte, quien fue a hablar de los cambios en su vida que debió realizar debido a la crisis provocada por el coronavirus. La conductora manipuló a la entrevistada para reprocharle que votó al presidente Alberto Fernández.

Todo comenzó cuando Viale le consultó a Florimonte si seguía "caliente" por el confinamiento para evitar los contagios de coronavirus, ya que en la primera etapa de la pandemia la actriz había hecho comentarios en ese sentido. “¿Ya se te fue la calentura? Yo tengo una calentura”, aseguró la conductora,

De a poco, la nieta de Mirtha Legrand fue conduciendo a Florimonte a donde quería y la hizo revelar que pensó en irse a vivir fuera del país debido a que tiene familia en Uruguay y amigos en otros lugares del mundo, pero prefirió quedarse en el país que ama. Entonces, Viale aprovechó el momento y lanzó: “En este programa, cuando estaba la abuela, dijiste que querías un cambio. Lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, vendiste tus auto, estas viviendo de ahorros...”, chicaneó sin ninguna contemplación.

La conductora hizo referencia a las declaraciones que Florimonte realizó durante la pasada semana. La cómica reveló que debido a la falta de trabajo por la pandemia tuvo que achicar sus gastos, vender su camioneta y otras posesiones y se mudó a Córdoba para llevar una vida más "austera".

Al escarnio público por tv se sumó la periodista Carolina Losada, quien anunció su salto a la política en las filas de Juntos por el Cambio, quien preguntó si hoy volvería a votar a Alberto Fernández. “Qué mala sos”, respondió la actriz. Y luego Juana arremetió: “Por ahí Gladys votó a Alberto pero lo que pasa es que Alberto no está funcionando como presidente”.

“Como le dije a Mirtha, yo quería un cambio. Y me pareció que después del otro gobierno este era un buen cambio. Soy peronista de cuna, no soy kirchnerista ni albertista. Yo quise un cambio. Y yo creí”, respondió Florimonte al asedio.

Y concluyó: “Si me decís hoy, la verdad que no voy a votar nada, porque nada me convence. Todos los políticos son piripipí”.

El difícil momento de Gladys Florimonte

La humorista contó cómo atraviesa económicamente el parate para muchos artistas, obligados por la pandemia: "La puedo pilotear pero porque hace tres años que no me tomo vacaciones".

"¿Qué iba a hacer encerrada en el departamento de Buenos Aires?", se preguntó la actriz, que también consideró que en Córdoba tiene "aire libre y puro". Dueña de una casa en la provincia cuyana, Florimonte prefirió quedarse ahí dado que también debía realizar algunos arreglos, ya que los inquilinos anteriores "no fueron muy cuidadosos". "Amo estar en Córdoba", sumó la humorista.

Sobre cómo debió manejarse para atravesar el difícil momento económico que comparte con otros colegas, la humorista explicó: "La puedo pilotear pero porque hace tres años que no me tomo vacaciones. Y te digo que necesitaba un descanso pero no me tomé ni un solo día". En ese sentido, Florimonte reveló que viene ahorrando desde que trabajó con Jorge Lanata en PPT, al igual que el premio que se llevó de Quién quiere ser millonario, el ciclo conducido por Santiago del Moro.

"Soy austera y te cuento que tuve que vender un auto y una camioneta", sumó Florimonte sobre los malabares que debió hacer ante la falta de trabajo.