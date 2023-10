La peor noticia de LAM sobre Pedro Alfonso y Paula Chaves: "Se separaron"

La pareja ya no estaría unida según la cuenta de Twitter de LAM. Paula Chaves y Pedro Alfonso comenzaron su romance en 2010.

Paula Chaves y Pedro Alfonso son una de las parejas más carismáticas e icónicas del mundo del espectáculo, ya que su amor nació ante las cámaras de Showmatch en 2010 y debieron enfrentar el descreimiento de todos hasta que el tiempo pasó, se casaron y tuvieron a sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa. A pesar de esa historia de ensueño, la cuenta oficial de LAM informó que la modelo y el productor ya no estarían juntos, después de varias comentarios de crisis por parte de ambas figuras.

"¿Se separaron?", escribieron desde la mencionada cuenta en Twitter y compartieron una foto de la pareja. Como no podía ser de otra manera, los comentarios se llenaron de usuarios estupefactos ante la noticia, aunque algunos aseguraron que se veían venir ese desenlace. "Por favor no", "Matrimonio raro. A ella le gustaron siempre los hombres del polo o empresarios. Siempre lo vi a él más enamorado q ella. Mi visión" y "Por fin esos tóxicos" fueron algunos de los mensajes que dejó la gente.

La propia Paula Chaves comentó en varias entrevistas que vivió una fuerte crisis con su esposo en el último tiempo y dio detalles al respecto. "Nos conocemos tanto, en lo bueno y lo malo, porque trabajar tanto tiempo juntos… Este año fue intenso porque él es muy exigente. Escribe las obras, es muy director, está todo el tiempo marcando las cosas y yo soy medio caprichosa, no me gusta mucho que me digan lo que tengo que hacer", contó la modelo.

"Estuvimos dos semanas sin hablarnos. Solamente nos hablábamos y besábamos arriba del escenario. Él dormía en otro cuarto… Más, fueron tres semanas. Fue una crisis fuerte pero teníamos que seguir haciendo la obra de teatro y darnos en el final un beso", recordó Chaves sobre su crisis con Alfonso, en diálogo con Vero Lozano en Telefe. Y cerró: "La careteábamos delante de los chicos, excelentes actores los dos, pero se dieron cuenta igual. Nunca preguntaron nada. Él se iba a dormir arriba o a uno de los cuartos de los chicos".

El tweet de LAM y las reacciones de la gente

