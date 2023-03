La Peña de Morfi estrenó y marcó sorpresivos números de rating ante El Trece

El ciclo fundado por Gerardo Rozín volvió a la pantalla de Telefe a un año de la partida del periodista. Jey Mammón y Jésica Cirio estuvieron al frente de la conducción.

Jey Mammón y Jésica Cirio estrenaron una nueva temporada de La Peña de Morfi el domingo 19 de marzo por Telefe y los números de audiencia que marcaron generaron sorpresa en el canal de las pelotas. El comienzo del ciclo se dio pocos días después del primer aniversario de la partida de Gerardo Rozín, por lo que hubo varios minutos dedicados a la memoria del fundador del programa de música y gastronomía.

Las expectativas de las autoridades de Telefe en relación al estreno de esta temporada del Morfi eran altas, dado que el ciclo ocupa parte de la mañana y casi toda la tarde de la programación dominguera de la emisora, por lo que se trata de una gran apuesta. De ese modo, los productores prepararon un programa con diversos invitados para que el público no cambiara de canal: Karina La Princesita, Rusherking, los Carabajal y Walter "Alfa" Santiago de Gran Hermano.

Las mediciones de rating fueron favorables para el ciclo conducido por Jey Mammón, ya que logró ganarle a su competencia. Alrededor de las 14, mientras Telefe marcaba 7.8 puntos, El Trece lograba solo 3.4. Al mismo tiempo, América y El Nueve hacían 1.4 y 0.6, respectivamente.

El percance de Jey Mammón el día anterior al estreno de La Peña de Morfi

"Karina La Princesita me dijo de cantar una canción y están en los papeles los acordes. ¿Quién rompió todo? ¿Me pueden explicar? Están las cosas de Montaner, de La Konga, Rusherking. ¿Y ahora qué hago? ¿Quién rompió? Mañana empieza La Peña. A vos te hablo. ¿Vos vas a llamar ahora a producción?", enunció Mammón en un video que compartió en sus redes sociales, donde mostró que sus gatos le habían roto sus anotaciones para el primer programa. En el clip se pudieron ver los retazos de papel desparramados en el piso, previamente mordidos por sus mascotas, López y García.

El emotivo descargo de Jey Mammón en homenaje a Gerardo Rozín

"Gerardo no partió; se quedó con nosotros. Cada uno lo puede pensar desde su lugar. Para mí sigue en esta casa de la música, en esta peña. El otro día fui al programa de Georgina y me preguntó si había sido amigo de Gerardo. Le conté sinceramente que no habíamos construido una amistad: hablábamos bastante seguido y sentí que me había hecho amigo de él el año pasado", enunció el humorista en el primer programa de La Peña.