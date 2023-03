La obsesión de Diego Leuco que marcó su salida de El Trece: "La pasé mal"

El famoso conductor habló sobre uno de los motivos que lo hicieron plantearse la idea de cerrar su ciclo en el canal de Adrián Suar.

Luego de su polémica renuncia a El Trece tras varios años en la grilla del canal, Diego Leuco se sinceró y reveló la obsesión que lo hizo plantearse dejar este ciclo. El conductor se sinceró y contó que, durante mucho tiempo, "la pasó muy mal".

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo radial Agarrate Catalina, emitido por La Once Diez, la estrella de Luzu TV se refirió a su escandalosa salida de Telenoche y reveló su llamativa obsesión. Luego de un año frente a la conducción del noticiero junto a Luciana Geuna, el comunicador decidió renunciar y anunció que quería alejarse del "periodismo de política".

"Si alguien quiere pensar que a Telenoche le fue mal y usar la palabra fracaso, yo no tengo ningún problema. No le tengo miedo a las palabras. Cualquier empresa, cualquier proceso de gran crecimiento, tiene tropiezos, tiene fracasos, tiene resultados que no eran los que vos esperabas", empezó por decir Leuco. Sin embargo, admitió que esto fue lo que aprendió luego de varios años de preocuparse por el rating y este fue el inicio de la difícil decisión de abandonar el ciclo.

En este marco, el hijo de Alfredo Leuco añadió: "Yo tuve una época de mi vida de mucha obsesión por el rating, donde la pasé mal y he vivido situaciones personales que me han demostrado que ese no es el camino. Lo entendí y lo aprendí". Luego, añadió: "Yo a Telenoche le di un montón y ahí aprendí un montón, también. Siento que, en general, mi laburo lo hice correctamente, y me llevo una hermana de la vida como Luciana (Geuna), con quien vamos a volver a laburar".

Por último, el conductor de Antes que Nadie adelantó: "De hecho, uno de los proyectos que quiero hacer es con ella. Entonces, yo estoy muy feliz de mi proceso en Telenoche y de haber construido un vínculo con el canal, que me permitió irme bien y seguir charlando para hacer nuevas cosas como conductor o como productor".

Las palabras de Diego Leuco sobre su necesidad de dejar el periodismo de política

Leuco comenzó su carrera en programas de política en El Trece y TN y siempre desarrolló un perfil en esa línea. "Necesitaba dejar la política, no me estaba dando nada. Yo estaba dejando mucho más de lo que recibía. Tomé la decisión de irme de los programas políticos mucho antes de que en mi cabeza estuviese la posibilidad de armar algo con Nico Occhiato", explicó el comunicador en diálogo con Infobae, sobre su salida del ciclo que ya encontró reemplazo para la conducción. Y añadió: "Yo sé que no todo el mundo la tiene y es un lugar de privilegio desde el que uno habla muchas veces, pero si tenés la posibilidad de elegir hacer algo que te hace muy feliz versus algo que ya no te hace tan feliz como antes, hay que elegir ese camino".

"Me gusta tomar riesgos, tomar decisiones distintas, cambiar un poco. Cuando por ahí sentís que hay algo que ya hacés con más cotidianeidad, que decís 'bueno, esto es algo que me sale automático', siempre es lindo incomodarse un poquito, buscar", dio a conocer el conductor de TV y radio.