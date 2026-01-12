Venus Psíquica contó lo que le depara a Javier Milei en el 2026.

Venus Psíquica compartió una nueva videncia este domingo 11 de enero por la noche, en la cual se refirió no solo a Javier Milei, sino también a Donald Trump; los cambios que afrontará el vínculo entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos respectivamente; y qué le deparará a ambos el 2026.

"Hoy domingo 11 de enero del año 2026, 21 horas y 28 minutos, mis dioses Jesús; Krishna; Venus y María, me muestran un Trump que ya no apoya a Milei", expresó primeramente la mujer, que en repetidas ocasiones le atinó a sus pronósticos y generó en el proceso una amplia red de fieles seguidores.

Venus Psíquica habló sobre qué pasará con Milei y Trump en 2026.

¿Qué dijo Venus Psíquica sobre Milei y Trump?

Tras esto, señaló que también vio "un presidente de Estados Unidos que termina su mandato, que ya habíamos visto que renuncia". "Se va presionado por un pueblo; por sus pares políticos; por el exterior y sobre todo por la justicia", ennumeró respecto a las causas que lo llevarían a un fin de gobierno, añadiendo que Trump acabará "muy mal, termina enfermo mentalmente. Lo declaran enfermo mentalmente".

Por otra parte, remarcó que "Trump no lo va a apoyar, retira su apoyo" a Javier Milei y que sigue percibiendo, según le confirieron sus dioses, "un Milei que también renuncia". En cuanto a los términos en que esto ocurriría, comentó que es "el mismo ciclo" que el de su par norteamericano: "Renuncia por la presión del pueblo, de sus pares políticos, de la justicia...".