EN VIVO
Televisión

La nueva visión de Venus Psíquica sobre Milei en 2026: "Renuncia"

Venus Psíquica compartió una nueva predicción sobre lo que ocurrirá con Javier Milei en el 2026.

12 de enero, 2026 | 16.54

Venus Psíquica compartió una nueva videncia este domingo 11 de enero por la noche, en la cual se refirió no solo a Javier Milei, sino también a Donald Trump; los cambios que afrontará el vínculo entre los presidentes de Argentina y Estados Unidos respectivamente; y qué le deparará a ambos el 2026.

"Hoy domingo 11 de enero del año 2026, 21 horas y 28 minutos, mis dioses Jesús; Krishna; Venus y María, me muestran un Trump que ya no apoya a Milei", expresó primeramente la mujer, que en repetidas ocasiones le atinó a sus pronósticos y generó en el proceso una amplia red de fieles seguidores.

Venus Psíquica habló sobre qué pasará con Milei y Trump en 2026.

¿Qué dijo Venus Psíquica sobre Milei y Trump?

Tras esto, señaló que también vio "un presidente de Estados Unidos que termina su mandato, que ya habíamos visto que renuncia". "Se va presionado por un pueblo; por sus pares políticos; por el exterior y sobre todo por la justicia", ennumeró respecto a las causas que lo llevarían a un fin de gobierno, añadiendo que Trump acabará "muy mal, termina enfermo mentalmente. Lo declaran enfermo mentalmente".

Por otra parte, remarcó que "Trump no lo va a apoyar, retira su apoyo" a Javier Milei y que sigue percibiendo, según le confirieron sus dioses, "un Milei que también renuncia". En cuanto a los términos en que esto ocurriría, comentó que es "el mismo ciclo" que el de su par norteamericano: "Renuncia por la presión del pueblo, de sus pares políticos, de la justicia...".

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruido y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas