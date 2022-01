La nueva relación de Silvio Soldán: "Me enamoré de una fan que me siguió 9 años"

El mítico conductor abrió su corazón y se explayó sobre su situación amorosa con una mujer 30 años menor que él.

Silvio Soldán volvió a aparecer en los medios y dejó a todos con la boca abierta al dar detalles de su vida privada. El mítico conductor, reconocido por sus relaciones amorosas con mujeres de la farándula y el espectáculo, reveló que está nuevamente en pareja pero, en esta ocasión, con alguien alejada de los medios: una fanática suya a la que le lleva 30 años.

“Me enamoré de una chica. Es una criatura al lado mío. Tiene 55 años. Es chiquitita, porque todas, no solo las que ustedes conocieron, eran más voluptuosas. Es delgadita, chiquita, amorosa”, describió el ex de Silvia Süller y Giselle Rímolo a su nueva pareja.

“Ella vive en su casa y yo en la mía. Tuve varias convivencias y es lo mejor para mi. Siempre salí mal de las convivencias. Tal vez es un tema mío. Lo más difícil de la vida es convivir. No puedo no aconsejar el matrimonio, que me parece que es una falta de respeto, por ejemplo. Pero a mi las convivencias no me dieron resultado”, continuó.

En cuanto a los comienzos de su nueva relación sentimental, el mítico personaje de la televisión argentina detalló: “Empezó como admiradora mía. Me siguió durante casi 9 años. Fan total. Recibió el premio mayor. Un día de mi cumpleaños fue a llevarme un regalo, como era habitual en ella. Fue así por 9 años”.

Fue entonces que, a su manera, Silvio Soldán reconoció que con el tiempo le fue recitando sus clásicos poemas. “Le dije todas mis poesías. Te prometo fue una de ellas y que es conocida”, confesó.

La cuenta pendiente de Silvio Soldán

Silvio Soldán abrió su corazón y se explayó sobre una cuenta pendiente en su trayectoria que hasta el día de hoy le pesa. El conductor de radio y televisión dejó en claro que se trata de un proyecto muy difícil de concretar en la actualidad.

"Yo comencé como actor y me hubiera encantado hacer el Cyrano de Bergerac, una obra maravillosa. Me quedé con las ganas, no pude. Sin embargo, en una oportunidad, una editorial sacó una revista que no duró mucho tiempo y, para el primer número, me vinieron a hacer una nota. Me preguntaron lo mismo que vos y yo les comenté esto. Entonces fueron a una sastrería teatral y me vistieron de Cyrano: seis páginas en las que me di el gusto de ser Cyrano de Bergerac", expresó Soldán sobre la obra cuyo texto fue publicado en 1897, en diálogo con Revista Caras.