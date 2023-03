La novia de Ricky Maravilla se desmayó en vivo: "Le cambió la cara"

Taky Natali protagonizó una fuerte descompensación en medio de una entrevista. El video del momento que preocupó a todos.

Taky Natali sufrió una descompensación en pleno vivo mientras brindaba una entrevista en un programa de espectáculos. La expareja de Ricky Maravilla expuso detalles de la ruptura con el cantante, cuando al momento de escuchar una situación dolorosa de la relación, se quedó muda y le bajó la presión. "No me pone bien", expresó.

La exnovia de Ricky Maravilla, con quien estuvo durante 15 años, rompió el silencio desde su casa en Socios del Espectáculo, ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, sobre la separación que según ella fue por una tercera en discordia: Gladys "La Bomba" Tucumana. Sin embargo, ocurrió una situación inesperada y todos temieron por su salud.

"Una noche habíamos discutido con Taky, yo me quedé dormido y de repente veo una luz muy intensa. Abro los ojos y veo en mi dormitorio un panel desde el piso hasta el techo de ositos fosforescentes. Me paré y seguían ahí. Sentí una vibración en la nuca que me decía ‘no discutan, no se peleen, ustedes se necesitan'", relató Ricky Maravilla en una nota que dio tiempo atrás y fue proyectada en el programa. En ese momento, se quedó unos segundos en silencio reflexionando sobre lo que había escuchado.

"Estas cosas... no puedo hablar ¿me disculpan?", dijo. Frente a este momento que descolocó a todos en El Trece, el movilero lanzó con preocupación: "Le cambió la cara chicos". "No me pone bien ¿me disculpan?", volvió a expresar Taky mientras se sentaba en el borde de la cama.

La oriental quedó tendida en la cama y respondía cortante, sin dar muchos detalles, afectada por la descompensación que había sufrido. Minutos más tarde, desde el estudio de Socios del Espectáculo abandonaron el móvil y luego mostraron un audio de Gladys "La Bomba" Tucumana, donde reveló que la denunció: "Tengo a mi abogado que me va a defender, le vamos a iniciar acciones, por supuesto. Una persona no puede sentarse en un lugar para difamar a otra que no hace nada. Estoy pasando por momentos personales, no estoy para que una chica que ni conozco haga esto".

Qué había dicho Taky Natali sobre "La Bomba" Tucumana

Ricky Maravilla se metió en un lío amoroso con Gladys "La Bomba" Tucumana y provocó la furia de Taki Natali, su pareja, quien salió a destrozar a la cantante de música tropical por un picante acercamiento al autor de hits como Que tendrá el petiso. "Me tiene re podrida con La pollera amarilla", sentenció la mujer, furiosa con Ricky.

Taki Natali, quien además de ser la pareja de Ricky Maravilla trabajó codo a codo junto a él durante muchos años, brindó una entrevista al magazine Socios del Espectáculo (El Trece) para explicar la razón de su malestar y enojo con "La Bomba", quien recientemente formó parte del jurado de Canta Conmigo Ahora, último programa de entretenimientos de Marcelo Tinelli. "En una de esas oportunidades yo le estaba haciendo las redes sociales a Ricky, entonces ella mandó un mensaje diciendo 'tenemos que juntarnos, sos el rey. Con vos voy hasta el cielo, o a dónde vos quieras'. Entonces, ofrecida. ¿Entendés?", disparó Taki ante Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Lo perseguías con una motito a todos los shows cuando no eras 'La Bomba'. Antes la exposición esa de Tinelli y todo eso que ella salía por todos los canales, andaba buscando, calculo, prensa. Quiero pensar", sostuvo, afiladísima, la mujer que insiste en que el acercamiento al cantante fue solamente por interés mediático. "Me tiene re podrida con La pollera amarilla. Re podrida con sus entrevistas falsas", agregó, denostando el hit más conocido de la cantante.

Por último, Taki Natali le dedicó un amenazante dardo a "La Bomba" cuando exclamó: "Si pudiera ventilar su cerebro como ventila las gomas yo creo que podría crear por lo menos un temita más". Tras la charla, en el magazine procedieron a debatir el entretelón de este bizarro e inesperado escándalo de celos entre artistas de la movida tropical.